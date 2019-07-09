單親媽媽和她的小孩：跟孩子一起存錢

【文／周雅淳】

從小到大，我在金錢管理上都不太有危機意識，直到生了小孩，經歷幾次經濟危機，有了房貸，同時背負養育孩子等種種壓力，讓我決定讓周米謎理解，「在金錢上，媽媽無法有求必應」，從她上小學後，我就一直嘗試讓她建立金錢概念。

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存錢的初步嘗試

一開始，我使用「三桶金法」：給孩子三個存錢桶，每週投入相同金額，分別是花、存、捐：「花」是可以使用的零用錢；「存」是規劃未來金額較高的花費；「捐」則是讓孩子擇定一個社運團體，捐錢實際支持他們對議題的努力。實際執行半年後，我承認失敗，宣告終止。

檢討實際運作狀況，「捐」的部分操作得最好，因為她選擇的是她關心的核能與亞泥議題團體，因此目標清楚；「存」的部分，由於那段期間沒有想買什麼大東西，因此無感；主要問題在「花」的部分，提倡這個方法的媽媽強調「一開始要忍住，不要限制孩子的用途，讓他們自己學習控制與規劃」，但在實際操作上，周米謎總是會去買各種令人無法贊同的垃圾食物，等花完了又需要用錢時，就開始拗，經過數不清的無效討論與衝突後，我終於決定喊停。

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雖然，計畫喊停，卻有一些原則藉此建立，例如：周米謎的文具若用完了，用剩餘的來要求媽媽買新的，就由媽媽出錢，但若是遺失，很抱歉，請用自己在這段時間存下的存款，這方法實施兩次後，周米謎再也沒有遺失過任何文具。

這個計畫在周米謎二年級終止後，很長一段時間，我想不出什麼新的方法讓她可以實質參與財務規劃，頂多打開存摺讓她看每月薪資帳戶的收支，讓她理解「不是到提款機前面站一下錢就會自動跑出來」。

成功由自主選擇累積

一直到今年事情有些不同了：她強烈地想到日本旅遊，並且具體提出各種旅遊想像。一開始我並沒有太當一回事，但幾次後我仔細觀察，發現她會研究旅遊節目的介紹，並且從中挑選自己有興趣的項目，這些不是憑空要求，而是她主動對世界產生興趣。

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但我仍希望這件事不是不勞而獲，而且兩人的國外旅行，對一人支撐的單親家庭畢竟仍是負擔沉重，思考很久後，我想出了「365天存錢法」：在記事簿上寫下從1到365的數字，每天選擇一個數字劃掉，並且將這個金額存進存錢桶中。這個方法的好處，是可以依照當下寬裕與否決定存入金額大小，一年後約可有七萬元的存款，雙人日本行綽綽有餘。周米謎負責決定並且劃掉每天的存入金額，所以她必須了解每日大致的花錢狀態，或者，有時可以鼓勵她「我們把在外面吃飯的錢存到日本的存錢桶」，就可能打消她想吃大餐的欲望。

我們現在還在為明年下半年的日本旅遊努力存錢中，雖然有時兩個迷糊的人會忘記，錢多花的時候會賴皮，但這對我是重要的體悟：規劃要有真正的夢想為基礎，成功的歷程一定是由自主的選擇累積而成。

關於周雅淳：

經營FB粉絲頁「單親媽媽和她的小孩」，有一個小孩周米謎近九歲，單親資歷也近九年。想透過這個專欄，回顧自己以非傳統性別觀念與孩子相處的歷程，以及截至目前為止的發展狀況。

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