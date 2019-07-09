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品萱辣媽的雙寶生活日記：孩子 你們才是我的老師

2019-07-09 09:42bobo小天才

【文‧圖／吳品萱】

某天早晨，一起床，Mitch和Marty就到玩具間，換裝成美國隊長和雷神索爾，一人拿著盾牌，一人拿著槌子，兩人開始模仿起復仇者聯盟，準備拯救世界。

電影時間．忽略了劇情對孩子的影響

果然不出三分鐘，就傳來慘烈的呼救聲：「媽媽，哥哥打我！」、「我沒有打他！我只是在打壞人，是假裝的！」我心想：「嗯，又來了。」這樣的戲碼每天都要上演好幾次。

孩子們在玩玩具的過程中，只要有一方太大力或不小心碰到對方，就會演變成「暴力事件」。這樣「打來打去」的情形發生了好幾個月，每次與兩兄弟溝通、協調、懲罰都還是沒有用，最後我才聽出最重要的關鍵字——「我在打壞人」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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原來，Mitch和Marty玩的遊戲，並不是我以為搶玩具和打架的「暴力」，而是「模仿」，他們喜歡扮演著英雄，所以要攻擊壞人。這時才發覺，我太早給他們看電影了，忽略許多劇情和畫面並不適合三歲多的孩子觀看。自從我將電影時間改成動畫片後，狀況馬上改善許多。果然「關於教養，孩子就是我最好的老師。」

用心對待．你我都會是最棒的爸媽

育兒方式百百種，不是每套做法都適合自己的孩子，我也曾經採用錯誤的方式，處理不肯好好吃飯的小孩。但其實只要細心觀察，孩子們會帶領我們找到最正確的方法。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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Mitch一歲多時，有一陣子不肯好好吃飯，有人就建議我「孩子不吃飯，餓一餐就對了，沒有用就多餓幾頓，絕對乖乖把飯吃光！」於是我試著這麼做，結果Mitch不但一整天都不吃，之後還更討厭吃飯。後來我才發現，原來是長輩或保母總會在吃飯時說「你都不吃飯，所以比弟弟矮！」、「趕快吃！不然媽媽會很生氣！」以至於讓他覺得吃飯是件很可怕的事。自從換個方法後，Mitch吃飯的狀況就好轉許多。

我們都是在當了父母之後，才開始學習怎麼當父母，只要用心對待家中寶貝，每個人都會是孩子心中最棒的爸爸媽媽。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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有關吳品萱：

伊林名模吳品萱，擁有一對可愛的三歲雙胞胎男孩Mitch＆Marty，即使工作滿檔，仍享受每天與孩子一起生活的樂趣。

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【完整內容請見2019年07月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
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