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黃老斯聊教養：孩子準備好上小學了嗎？請先做好6項評估

2019-06-12 13:25bobo小天才

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評估一：粗大動作

1.雙腳可同時跳過30公分高的繩子。

2.可跳繩3下，慢慢地跳也算。

3.跑跳步可以維持平衡。

4.雙手可以接住直徑約10公分的球。

評估二：精細動作

1.能剪下邊長5公分的正方形、正三角形和半徑3公分的圓形。

2.手指可從筆的末端逐漸移到筆尖。

3.可在長15公分、寬0.5公分的線條內著色，至少塗滿3／4且不超過線外兩次。

4.可以把紙摺好並放入信封。

5.用直線連接兩點，且不會偏離直線0.5公分。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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評估三：認知發展

1.正確背出1到100。

2.可正確區分身體左右、上下、前後。

3.會看指針的時鐘報時。

4.可仿寫10個簡單的中文字及自己的名字。

5.看到順序圖卡可以正確排序，並說完整故事。

6.會簡單的加減法。

評估四：社會人際

1.可以把大人交代的簡單事情做好。

2.會描述自己的情緒，至少正確使用兩種形容詞。

3.可參與由其他兒童帶領的有組織性之團體遊戲。

4.可理解他人的感受。

5.可分組和其他同學一起完成任務。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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評估五：生活自理

1.會用筷子，並用湯匙舀湯等流質液體，且很少灑出。

2.示範後，會自己綁鞋帶。

3.不用提示就自己完成所有盥洗（刷牙、漱口、洗臉、洗手、洗澡）。

4.自己獨力穿脫衣褲鞋襪。

5.會自己把屁股擦乾淨。

評估六：專注力

小一學生的一般專注力（在課堂中坐好不離席、不和他人交談）是30分鐘；高度專注力（認真學習聽講、做指定事情或作業）是6至10分鐘；專注在自己喜歡的事情，大約15至20分鐘。

適應不良會影響孩子自信心

一般認為，7歲前是身心發展與感覺統合的黃金期，順便可以檢視孩子的成長狀況，而且這些能力也跟生活息息相關，像是粗大動作中的協調、肌肉力量與平衡就影響了體育表現；精細動作更不用說，舉凡抄寫黑板及作業、藝能科都很需要小肌肉的力量、手眼搭配的能力；認知及語言方面和學業理解、人際關係處理有關；自我照顧技巧與專注力也是老師及家長特別關注的部分。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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小學的作息、課業難度、各種要求，都和幼兒園相差很多，加上班上同學較多，老師可能無法有太多時間等待或一對一指導，往往只是幾個小能力沒跟上，就會影響到孩子的心情與自信。

生活自理能力不佳快加強

依臨床經驗來看，我最常處理的情形是：孩子寫作業過久，拖到睡覺休息的時間而打亂作息；生活自理能力不佳，容易忘東忘西、丟三落四，總是要大人一個口令一個動作，簡單的生活常規都不會自己做；社交技巧不足，與同學的相處不順利等。通常在成長環境適度的刺激下，正常發展的孩子，其能力都遠比檢測項目好。重點還是希望爸媽能夠先知道他們的發展水平，才不會過猶不及地誤會孩子的能力：以為他們態度不好而達不到要求，或年紀太小還不需要自己來。

事實上，人的潛能有無限的可能性，爸媽只要多做點功課，幫助孩子做好更多預備，給予耐心地等待、教導和不斷地練習，他們就能按照特質開心地成長。

【完整內容請見2019年06月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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