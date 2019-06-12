單親媽媽和她的小孩：媽媽．我美嗎？

分享 facebook 【文／周雅淳】

「美」與自己的連結

我第一次把「美」這個概念跟自己建立連結，是在一個負面的狀況裡：大學時期，我跟同班同學在一起，輾轉聽到學長的評語：「如果不是因為雅淳美，他才不會跟她交往。」我首度理解原來在別人眼裡，我跟這個字是有關連的，但我介意的是，學長真正的意思是在說我無腦。

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所以，我整個大學生涯都在追求知識，並且渴望他人認同我「腦袋裡的東西」。但是，當我腦袋裡的東西彷彿得到肯定：在學術性社團中有一定的發言權、進了博士班，念了極具批判性的社會學和女性主義，開始對於注重穿著、外貌這件事感到稍微自在些時，後來的男友卻無法適應，他質疑我變得浮華、膚淺、「變了一個人」。

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肯定孩子．不設限美的定義

對於「美」這件事，這個社會有一套繁複而隱形的規則，我想要在這些永無止境的要求開始前，先讓自己的孩子建立對自己身體的正面肯定。從周米謎小時候開始，我就用各種正面形容詞表達對她身體的感受：可愛、美、帥、長大了好棒、肌肉的形狀好漂亮。有時，甚至刻意地突破這些形容詞被賦予的性別預設，例如，某位長輩曾當著她的面說：「小女孩不要運動太多，以免長蘿蔔腿」，而我就告訴她：「有力量的肌肉是最美的」。

但上了小學後，隨著接觸的資訊日益複雜，米謎也無可避免地展開對於這種「隱形標準」的追求，尤其女孩朋友們的相互學習、比較和討論，更是她現階段建立「美是什麼」的重要來源。上週，米謎陪著我去染髮，設計師幫她用電捲棒做了夢幻的大捲髮，她簡直欣喜若狂，整天重複問我：「媽媽，我美嗎？」（當然會得到肯定的答案），並且一再表示：「我的夢想成真了。」

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看著這個逐漸理解並且符合「美的潛規則」的孩子，我的感受複雜，我希望她永遠保有這種對容貌的自信，並且隨著年紀增長，在未來面對更多對容貌、身材的壓力時，能找到一個自在的平衡點。