小柔媽咪的育兒趣：我所堅持的「睡眠習慣」

分享 facebook 【文‧圖／黃小柔】

培養好習慣．不可輕易妥協

我認為那是需要長期堅持才有可能養成的好習慣，所以絕對不能輕易妥協。除非特殊事件發生，否則全部統一管理，沒有可以商量的餘地，尤其是孩子的睡眠習慣，從小我就培養孩子們晚上8點前（年紀更小的時候更早），一定要刷完牙，並且上床睡覺！

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花時間陪伴．關鍵在於堅持

既然是習慣就必須花時間陪伴，讓他們慢慢培養好的生活作息。記得在他們出生沒多久，我就開始實施這樣的方法：先從練習睡過夜開始，直到現在，孩子們只要睡眠時間一到，哥哥帶著妹妹、妹妹拉著弟弟到廁所，排排站刷完牙、上廁所，直接到床上報到。一開始連老爺也覺得不可思議，認為我怎麼可以實行得如此徹底，其實「關鍵就在於堅持」！

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剛開始，我都會跟他們一起躺在同一個房間，關上燈，講完故事直接進入睡眠模式，就算哭泣或是不願意，我都只會簡單安撫，甚至有些時候必須忍住，置之不理，真的發現狀況不對才會抱起來拍拍，讓他們發洩完最後的精力，自然就會「斷電」睡著，久而久之，孩子們就知道怎麼吵鬧都沒用，也就因此養成了習慣，還好媽媽很堅持！

幫助小孩發育．還多了點夫妻時間

我覺得小朋友若有充足的睡眠，除了長得比較高之外，也會對大腦發育有好處，而且在孩子的情緒控管上也會比較穩定，連帶在精神上跟身體健康也都受益，光是這麼多的好處，真的比吃任何健康食品還要來得有效果。

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當然，身為媽媽只能繼續扮黑臉，要求孩子繼續遵守規定。現在，我都不用盯著他們，講完故事，門一關，沒多久就安安靜靜到天亮，哈哈，晚上有更多時間留給自己，夫妻倆還可以看看DVD、聊聊天，多麼浪漫！