單親媽媽和她的小孩：玩娃娃不會讓孩子「變成」同性戀

分享 facebook 【文／周雅淳】

男生不該玩洋娃娃？

周米謎4、5歲左右時，我們常去住家附近一家小吃店吃飯。與絕大部分家有幼兒的鄉下店家一樣，兩夫妻包辦了所有店務，小小的孩子就帶在身邊。他們家最小的男孩比周米謎小一歲，常客的我們早就跟他熟悉，每次在食物上桌前，小弟弟總會過來跟周米謎一起玩我們出門都會帶的玩具或繪本。那天，兩人正興致盎然地照顧小美樂娃娃時，女主人上菜給另一桌客人，經過時對我說：「不要給他玩洋娃娃。」

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我嚇了一跳，她補充：「男生不要玩洋娃娃。」我說：「沒關係啦，他們兩個滿高興的。」女主人尷尬地笑一笑說：「不行，我怕他以後變成同性戀。」正當我猶豫著到底要跟她說「玩洋娃娃不會變成同性戀」，還是「如果小孩真的是同性戀，你這樣講會讓他傷心」的時候，弟弟就被客氣地叫走了。後來另一位朋友告訴我，他兒子非常喜歡芭比，但因為遭到太多嘲笑，這個興趣已經變成祕密，再也不想告訴別人。

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玩具的選擇

周米謎現在已經9歲，昨天她看著我寫下前面的故事，說著：「我覺得很奇怪，洋娃娃大部分是女生啊，男生跟女生玩怎麼會是同性戀？是異性戀才對。」沒想過這個觀點的我大笑出來。周米謎得意地繼續補充：「我覺得洋娃娃的設計真的太單一了，幾乎都只做女生娃娃，小孩有男有女，玩具的設計應該也要有男有女才符合現實。」這是孩子眼中的理想玩具設計方式。

我必須承認，在玩具的選擇上，自己也是有偏好的：不論男孩女孩，我都不會贈送或陪伴他們玩刀槍類的玩具或遊戲；相反地，我會一本正經地跟孩子們說明，在美國經常有小朋友誤帶家中真正的槍枝到學校，不幸把同學殺死的事件，我也會解釋，自己不喜歡玩刀槍是因為真正的刀槍會傷人，被別人用刀槍指著會覺得不舒服。這確實是一種價值的選擇，對我來說，這是一種「擬仿暴力」而非「只是小孩的遊戲」。

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以「遊戲做為一種擬仿」的觀點，若為男孩選擇刀槍玩具，排除了洋娃娃，我們無意間對男孩貶抑了照顧工作的價值，以及在玩耍中想像自己做為照顧者的可能；就成人而言，可能也沒發現自己在無形中暗示「就算暴力也比娘娘腔好」這種錯誤的觀念。