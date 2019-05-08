親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
康健
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

罷工若衝擊營運 長榮航：停年終不加薪、禁員工優待票

單親媽媽和她的小孩：玩娃娃不會讓孩子「變成」同性戀

2019-05-08 16:08bobo小天才

分享
【文／周雅淳】

男生不該玩洋娃娃？

周米謎4、5歲左右時，我們常去住家附近一家小吃店吃飯。與絕大部分家有幼兒的鄉下店家一樣，兩夫妻包辦了所有店務，小小的孩子就帶在身邊。他們家最小的男孩比周米謎小一歲，常客的我們早就跟他熟悉，每次在食物上桌前，小弟弟總會過來跟周米謎一起玩我們出門都會帶的玩具或繪本。那天，兩人正興致盎然地照顧小美樂娃娃時，女主人上菜給另一桌客人，經過時對我說：「不要給他玩洋娃娃。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

我嚇了一跳，她補充：「男生不要玩洋娃娃。」我說：「沒關係啦，他們兩個滿高興的。」女主人尷尬地笑一笑說：「不行，我怕他以後變成同性戀。」正當我猶豫著到底要跟她說「玩洋娃娃不會變成同性戀」，還是「如果小孩真的是同性戀，你這樣講會讓他傷心」的時候，弟弟就被客氣地叫走了。後來另一位朋友告訴我，他兒子非常喜歡芭比，但因為遭到太多嘲笑，這個興趣已經變成祕密，再也不想告訴別人。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

玩具的選擇

周米謎現在已經9歲，昨天她看著我寫下前面的故事，說著：「我覺得很奇怪，洋娃娃大部分是女生啊，男生跟女生玩怎麼會是同性戀？是異性戀才對。」沒想過這個觀點的我大笑出來。周米謎得意地繼續補充：「我覺得洋娃娃的設計真的太單一了，幾乎都只做女生娃娃，小孩有男有女，玩具的設計應該也要有男有女才符合現實。」這是孩子眼中的理想玩具設計方式。

我必須承認，在玩具的選擇上，自己也是有偏好的：不論男孩女孩，我都不會贈送或陪伴他們玩刀槍類的玩具或遊戲；相反地，我會一本正經地跟孩子們說明，在美國經常有小朋友誤帶家中真正的槍枝到學校，不幸把同學殺死的事件，我也會解釋，自己不喜歡玩刀槍是因為真正的刀槍會傷人，被別人用刀槍指著會覺得不舒服。這確實是一種價值的選擇，對我來說，這是一種「擬仿暴力」而非「只是小孩的遊戲」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

以「遊戲做為一種擬仿」的觀點，若為男孩選擇刀槍玩具，排除了洋娃娃，我們無意間對男孩貶抑了照顧工作的價值，以及在玩耍中想像自己做為照顧者的可能；就成人而言，可能也沒發現自己在無形中暗示「就算暴力也比娘娘腔好」這種錯誤的觀念。

【完整內容請見2019年05月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

小柔媽咪的育兒趣：小孩生病．爸媽難受

2019-05-08 16:08

品萱辣媽的雙寶生活日記：我們今天不上學

2019-05-08 16:08

bobo要進幼兒園 做好準備開心去上學

2019-04-12 12:43

小柔媽咪的育兒趣：曾經也是弟弟的哥哥

2019-04-12 12:43

品萱辣媽的雙寶生活日記：孩子 我必須告訴你

2019-04-12 12:43

品萱辣媽的雙寶生活日記：千教萬教 還是身教最重要！

2019-03-12 15:11

小柔媽咪的育兒趣：「三隻小豬」來拜年

2019-03-12 15:06

123數一數 bobo開心玩數學

2019-03-12 15:04

品萱辣媽的雙寶生活日記：來場生日派對吧！

2019-02-23 07:52

唸唸書 隨時都是共讀好時機

2019-02-23 07:52

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

王以路蛋妹教養經．教孩子時遇到的困擾

2018-12-17 10:44

出生開始學教養：bobo口腔愛乾淨 健康全都in

2018-12-17 10:38

伊萊家的萌力生活．媽媽放輕鬆

2018-12-17 10:18

出生開始學教養：培養bobo食育觀念 從飲食傳遞父母的愛

2018-11-12 15:28

王以路蛋妹教養經 媽媽的教養挫折

2018-11-12 15:28

伊萊家的萌力生活：放手！他們才有成長的空間

2018-11-12 15:28
看更多

熱門文章

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:12

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:15

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

原始自然美山海秘境 台26線旭海—港仔

2019-05-02 15:33

大瓏劉惠珍 靠一把電燒刀獨霸全球

2019-05-02 13:08

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top