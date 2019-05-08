品萱辣媽的雙寶生活日記：我們今天不上學

分享 facebook 【文‧圖／吳品萱】

只要生病．決定請假不上學

Marty吐完後，我問他：「想不想陪我到客廳，因為睡在懶骨頭上會比平躺來得不容易咳，也會舒服許多。」他點點頭說「好」，我抱著他走出房門，小小聲地在他耳邊說：「我們今天不上學。」

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幾個月前，有次他們感冒不舒服，正好當天我又有工作，只好還是把兩兄弟送去學校。那天剛好有個朋友到幼稚園參觀環境，跟Mitch和Marty打完招呼後，她馬上傳訊息跟我說：「妳家弟弟掛著鼻涕，望著牆壁眼神死，看起來非常不舒服。」從此，我就決定只要生病就請假，因為上學容易傳染給別的孩子，也沒辦法好好休息。

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生病回憶．也要是美好的

記得以前生病待在家，媽媽一定會把我照顧得非常好。上班前準備好早餐、午餐，下班回來先去藥房幫我配好藥，再去準備我愛吃的東西，要是人真的太不舒服了，她還會請假在家陪著我。

印象中的生病都是很美好、很溫暖、很有愛的。所以現在當Mitch和Marty不用上學時，我會帶著他們出去玩，通常玩著玩著就忘了身體不舒服，心情一好，看醫生的效果也會不錯。回到家吃了藥就開始玩玩具，洗個熱水泡泡浴，配著床邊故事時間，度過很棒的一天。

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希望兩兄弟長大回憶起小時候生病，都是幸福而美好的。不舒服就在家好好休息，媽媽在家陪你們，別管什麼全勤獎了，「我們今天不上學」！