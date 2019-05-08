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小柔媽咪的育兒趣：小孩生病．爸媽難受

2019-05-08 16:08bobo小天才

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【文‧圖／黃小柔】

A型流感．一次中兩隻

小橘哥哥已經念幼兒園小班，三不五時就把病菌帶回家，我想所有的爸爸媽媽應該都知道，最流行的病毒都會在幼兒園開派對！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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要放連假的前兩天，哥哥開始發高燒，今年年初已經得過A型流感的小橘哥哥，這次很不尋常得燒了又退（我們家三隻都有打過疫苗了）。根據我的經驗，這種燒法讓我腳底有點發涼，心想：該不會又中了吧？果然命中率如此高，這次開獎依然是A流，而且還一次中兩隻！

既然都中了，順便跟大家分享一下：A型流感的潛伏期為半天到三天，最高可達七天，且有效傳染期是在發病前一天到發病後第七天。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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老三米米．沒人陪玩而大哭

即使打過疫苗，但仍有得到的可能，所以小桃應該是在哥哥病菌潛伏期的時間被傳染的。整整快一星期的時間，兩隻都處在高燒的情況下，又必須隔離五天，我跟老爺只好取消連假出遊的計畫。假期中，我們完全快無法招架孩子高燒下的情緒跟病狀，孩子們常常半夜咳到哭醒、床單吐到來不及洗，更不用說大家的睡眠品質，各個都掛著滿滿的黑眼圈。

除此之外，老三米米雖然沒有「中獎」，但也是個可憐寶寶！平常是跟屁蟲的他，一定要跟在哥哥姊姊後面玩耍，可是他們生病，米米必須被單獨隔離，只能待在自己的房間，不能出來走動，更不可能有誰陪他玩，那幾天他聽到哥哥姊姊的聲音卻不能看到他們而大哭，做媽媽的我更是揪心，「流感真的是太恐怖了」！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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慘痛經驗．決定加強居家防護

爸爸媽媽對於孩子的心願，當然是健健康康、平平安安的。經過這次的經驗，讓我更加強居家的防護措施，除了一定要常洗手消毒之外，孩子們回到家一定要先更換衣物，只要有咳嗽一定要帶口罩，千萬不能讓病毒有所藏匿！

雖然，偶爾生病可以增加孩子的抵抗力，但這一次，連一拉一的流感情況，讓我們這次的連假比上班還要累。

【完整內容請見2019年05月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
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