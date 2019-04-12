品萱辣媽的雙寶生活日記：孩子 我必須告訴你

【文‧圖／吳品萱】

請你牽好大人的手．不要亂跑

我想教孩子的是：這世界充滿了危險，也有很多壞人隨時可能傷害他們，要學會保護自己。我將「小燈泡事件」從頭到尾的發生經過，跟兒子們講述了一遍，希望他們儘可能注意周遭不對勁的人事物，也告訴他們世界上有些壞人會傷害小孩，要開始有警覺心。

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另外，我也給Mitch和Marty看了一段行車記錄器的影片，內容是去年九月有一名兩歲男童突然衝出馬路被汽車撞飛的畫面，Mitch和Marty看完影片後，每次過馬路都會特別小心謹慎，還會常常提醒我出門要小心，不要被車子撞到。面對好動與好奇的三歲男孩，我最常交代的就是不要亂跑，就算鬧脾氣和吵架也絕對不能離開大人。

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有任何人傷害你．一定要告訴我

暴力、性侵和霸凌，這是我最希望兩個兒子知道的事。自從他們開始上學、去朋友家玩，離開視線的時間越來越多，所以一定要讓他們明白保護身體的重要。我清楚地告訴孩子哪些部位絕對不能被別人碰，不管是老師、鄰居、同學的家長，甚至是親戚長輩，只要任何人對你有不喜歡和不舒服的觸碰，一定要拒絕對方，大聲說「不可以」，並且請馬上告訴我。還有最重要的一點是，父母一定要讓小孩信任、願意求助，並在孩子每一次表達心事時用心傾聽。

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認識危險不嫌早，爸媽們沒有辦法時時刻刻守在孩子身邊，一定要讓他們學會保護自己，把發生遺憾的機率儘量減到最低。

【完整內容請見2019年04月號 媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊 ；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】