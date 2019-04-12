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小柔媽咪的育兒趣：曾經也是弟弟的哥哥

2019-04-12 12:43bobo小天才

【文‧圖／黃小柔】

好多屬於我們的「第一次」

還記得他剛出生時，小小隻卻有宏亮的哭聲，常讓全家手忙腳亂。尤其是我，從不會換尿布、不敢幫寶寶洗澡，不知道該怎麼拍嗝、遇到生病發燒又不知該怎麼辦？處理這些都需要極大的耐心，但我居然撐過來了！

看著他的成長過程，第一次翻身、爬行、走路、第一次叫媽媽時的感動，當然還有我們第一次吵架，最後兩個和好抱在一起哭的窘況，這些都是我跟橘子此生永難忘的「第一次」回憶。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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特別天賦．造就獨一無二的他

相處到現在，母子之間的默契越來越好，而我也越來越清楚他的個性。橘子是個自尊心比較強的孩子，也比較愛面子，任何事都必須留一些空間，不太能直接戳破缺點，要不然很容易走心，但只要好好引導跟溝通，基本上，他都聽得進去。有句話說：有其母必有其子，這點倒是跟我挺像的！

哥哥的敏銳觀察力，也造就他有顆溫暖的心，非常願意幫助別人，只要請他幫忙的事情，他都非常樂意。也因為擁有敏銳的觀察力，我們家哥哥還有跟其他小朋友不一樣的長處：我懷橘子時，常常參加設計藝術展和時尚潮流相關的工作，導致哥哥對於衣服穿搭及色彩喜好，非常有自己的主見。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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每天出門或在家，橘子都會有想要搭配的風格。有次他還要求我把變小的衣服綁在腰上當裝飾，更常常把墨鏡、半指的手套及他最愛的棒球帽當作造型的配件。說真的，一開始會讓我覺得很麻煩，出門都要花上許多時間搭配，後來慢慢習慣了他的堅持，也開始欣賞他的創意想法，這都是孩子們最獨一無二的個性，是多麼特別的天賦啊！

來自媽媽的內心話

偶爾會回想起哥哥還是小北鼻，那時充滿奶香味的萌樣。這幾年看著他慢慢的改變，現在已經是個十足帥氣的哥哥樣，內心真替他感到開心和驕傲。「我最親愛的寶寶，雖然你已經是哥哥，也知道你很努力變成弟弟妹妹的榜樣，常常會因為很多事情受挫。沒關係！我們慢慢來，媽媽會陪你一起，在媽媽心中，你永遠是最貼心的弟弟，也是最棒的哥哥，我們永遠愛你喔～」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2019年04月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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