bobo要進幼兒園 做好準備開心去上學

【文╱李藹芬】

相信父母已為孩子挑選了合意的幼兒園，也期待孩子能在新的環境展開快樂的學習人生。然而，讓孩子上幼兒園是父母的決定，但試問：孩子準備好了嗎？這樣的準備包括心理建設與具有生活自理能力。

心理建設

天主教耕莘醫院醫療財團法人附設新北市私立永和耕莘幼教中心主任暨幼兒園園長金庭芝表示，對於小孩而言，即將離開熟悉的環境，進入陌生的幼兒園並接觸新的人事物，將是一大挑戰！父母或主要照顧者有必要幫孩子做好心理建設。金庭芝主任表示，除了口頭上不時跟孩子說「你長大了，要去學校上課喔」，還要做到以下事項：

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1.找機會接觸新環境

「及早帶孩子先去即將就讀的幼兒園認識環境、老師，讓孩子知道『這是你以後要就讀的學校喔』，而且不只去一次，才能讓孩子漸漸產生熟悉感」，她補充，去的時候，可在該園所的戶外的遊樂設施玩一玩，減少對陌生環境的生疏感。

2.作息改變

若是送托嬰中心照顧的孩子，已養成固定的作息時間，較不用擔心上學後要改變原有作息的問題；如果是自己帶或由保母照顧的孩子，較無早晚的概念，面對日後上學的規律作息，不免要調整既有的作息。如果能事先幫孩子調整作息很不錯，剛開始上學最重要的事是：孩子進到園所不會哭鬧，至於作息可以慢慢調整。

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自理能力

想想，幼兒園的老師要同時照顧多少學生？與其擔心孩子是否能受到老師的妥善照顧，不如先幫孩子培養生活自理能力，金庭芝主任表示，舉凡戒尿布、戒奶嘴與養成生活自理能力等事，在過去其實屬於「家庭教育」的一環，需要家長在平日協助孩子完成，而不是等進入幼兒園後讓老師來教。

若真的期待老師教會孩子，就一定要配合老師的做法，「若是父母要求老師一套做法，回家對小孩又是另一套，將很難讓孩子學會」。關於孩子的生活自理能力要做到什麼程度才算ok？金庭芝主任說，「所在年齡層該有的程度」！

1.吃飯

檢視能力：獨立用湯匙把碗內的食物舀起來並送進嘴巴裡。

2.如廁

檢視能力：在安全範圍內自行如廁。

3.穿脫衣物

檢視能力：有穿脫衣服的動作。

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4.穿脫鞋襪

檢視能力：會自己將鞋襪套上腳。

5.喝水

檢視能力：打開水壺喝水。

【完整內容請見2019年04月號 媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊 ；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】