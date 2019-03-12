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品萱辣媽的雙寶生活日記：千教萬教 還是身教最重要！

2019-03-12 15:11bobo小天才

【文‧圖／吳品萱】

過年假期，朋友到家裡玩，大家開心聚會一起喝點小酒。正當舉杯慶祝的時候，弟弟Marty突然對著客人喊：「喝完！喝完！妳要喝完！」大家笑成一團，搶著錄影和拍照還一邊說：「吳品萱，這根本就是妳呀！」我傻住看著Marty，心想著：天啊！我究竟做了什麼樣的榜樣給孩子看？

自以為是的教育．成了負面教材

曾經有段時間，只要兒子們稍微頑皮些，我的態度就會變得非常嚴厲，當情緒一來，聲音大一點、口氣兇一點都是家常便飯。

有一天早上，他們比我早起到客廳玩，接著我就聽到爭吵的聲音，走出房門看見Mitch怒氣沖沖對著Marty說：「你不乖！你去罰站！你不准去公園玩了！」罵人的語氣簡直跟我一模一樣。當下的我十分震撼，自以為是的教育方式，卻給孩子帶來負面榜樣。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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那次之後我就告訴自己：以後教導孩子不可以大小聲，即使再生氣，也要用理性的方式解決。當然偶爾還是會失去理智，因此也跟兒子約定好，只要生氣太兇，媽媽就要去罰站冷靜。

以身作則．學會換位思考

已三歲多的Mitch和Marty，學習力正強，常常在他們身上看到自己的影子，因為想當個好榜樣，就會努力改變自己。為了鼓勵他們主動打招呼，我會先開始主動打招呼，從計程車司機、管理員、賣菜阿姨，我會做給他們看，兒子們現在也習慣主動笑咪咪問候「叔叔好、阿姨好」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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Mitch和Marty不僅教會我身教的重要，也提醒我要換位思考。上禮拜幫兩個兒子各買一台兒童數位相機，因為他們開始喜歡學我拿著手機拍照，沒料到他們拿到相機後，什麼都要拍！除了我本人和保母之外，還會互拍，並不斷提醒大家要笑，笑不夠開心還要一直重來！吃飯要先拍菜、出門也是到處拍拍拍，最令我受不了的是連我睡覺也要拍！隔天，我馬上跟他們道歉，說：「現在知道原來被拍照真的超級煩，我以後不會一直狂拍你們，還逼你們要笑了！」

看著孩子成為自己的小小複製人，既有趣又有成就感，謝謝Mitch和Marty讓我改變、成長，希望在他們長大的路上，我還能繼續理智下去，共勉之！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2019年03月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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