小柔媽咪的育兒趣：「三隻小豬」來拜年

【文‧圖／黃小柔】

今年是3個孩子第一次一起過年，名副其實的「三隻小豬」齊拜年，家裡頭真是鬧哄哄的，雖然平常就是這樣，但因為小橘放了9天春假，不用到幼兒園上課，自然而然可以感覺到他的開心。

回味小時候的過年味

記得小時候快過年時，不知道為何會有股莫名的興奮感，可能是因為不常見面的親戚，會回到阿嬤老家過年，也會在家一起吃年夜飯，甚至住下來，大家吃吃喝喝、小賭一下，還會一同到夜市吃吃美食、玩玩遊戲，看著過年節目、打打鬧鬧的守歲，現在想起來，心裡還是覺得好暖！

當哥哥姊姊們長大了，包括自己的年紀也越來越長，這樣的期待好像就慢慢的不見了！直到這個農曆年，才又讓我開始感受到這樣的熱鬧。

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走春派對．大人小孩皆歡喜

這幾年，身邊的朋友們陸陸續續結婚生小孩，我家就變成了以前的阿嬤家，好友們相約一天帶著小毛頭們來走春，一碰面就像小時候那樣，互相拜年並發紅包，分享著彼此的近況。

只要肚子餓了，桌上就有著吃不完的美食！大快朵頤後，大人就會自成一區，小賭一下試試手氣，也偶爾在牌桌上開開彼此的玩笑，比什麼都還要有趣，小毛頭們也會自動成一區，女孩們玩扮家家酒，男孩們比賽戰鬥陀螺，每個人都玩得不亦樂乎，從白天到吃完晚餐，大家才依依不捨的回家！

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團圓時光．永遠不嫌多

也許回不去小時候那樣，天真無邪地跟著親戚，還有哥哥、姊姊、弟弟、妹妹一起過新年，但現在多了好友們每年必定來家裡的走春派對，一樣也是熱鬧滾滾！

今年孩子們跟我小時候一樣，拉著大人一直問，「下次什麼時候還會再碰面」、「能不能不要太久」、「跟大家聚一起好好玩喔！」過年團圓不就是這樣，跟家人也好，跟朋友同事們也好，和樂的團聚時間一點都不嫌多。孩子們現在也開始期待，每個農曆年大家齊聚在一起歡樂的時光，希望這些回憶也能伴著他們，和我小時候一樣，永遠都是這麼的美好。

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