123數一數 bobo開心玩數學

【文／高凡淳】

日常生活中，數學與你我共生存。不論是隨處可見的數字、容器盛裝的容量、以及物品的形狀等，這些都能算在數學的範疇內。學齡前的孩子，爸媽可透過隱藏在日常生活中的各種小遊戲，以培養bobo「玩」數學的興趣，進而解答生活上的大小事。

孩子的認知進程

數學其實囊括許多面向，信誼基金會附設實驗幼兒園園長陳澤佩表示，數學可分為數、量、圖形與空間、邏輯與關係等，而對於孩子來說，數字屬於抽象的意義，是孩子最不容易懂、也是最後才會學習到的，在幼兒園裡，老師大多會運用遊戲，如：邊吃水果，邊認識數字字卡、認識月曆等方式，以幫助孩子理解數學的涵義。

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兒童職能治療師吳姿盈也提到，對於孩子學習數字這方面，一開始是「唱數」，孩子聽著大人唱1〜10，久而久之孩子也會跟著記起來並照著念，再來才是「數量」，最初階會先認知到「多」與「少」的差別，或是聽指令拿東西，另外還會點數物品，如：數數看桌子上有幾顆糖果等，等到年齡大一點，也會進行數字的辨認跟書寫，進而漸漸會有數字順序的概念。

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不同年齡層孩子認知數學的概念，發展如下：

．1〜2歲：

這階段的孩子，懂得「數量不夠」的概念，若發現自己拿得不夠多，會主動跟爸媽說出「還要」！也很喜歡玩像是利用杯子裝水等的容器遊戲，過程中會去探討多寡的概念，也能知道「小杯子裝得比較少」。雖然無法真正了解「量」的概念，也無法聽指令拿取相對應的物品，但能理解多與少的差別。

．2〜3歲：

透過爸媽長時間的訓練，2〜3歲的孩子，能了解「1個」或 「2個」的數量概念。以傳統的發展進程觀察，孩子到了3歲，才能慢慢念出數字，但根據現今多數的臨床經驗，因長時間聽爸媽念數字，多數孩子在1〜2歲就能完整念出1〜10，但還是不懂數字的意思。

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．3〜5歲：

3歲是個重要的里程碑，開始對於數字與數量之間的連結有所了解，因此若在3歲前，孩子能熟練唱數的能力，這時就能教學點數物品，而數量大約在5以內為主。到了4歲，大多數的孩子能點數10〜20的數量，也能唱數20〜30。

．5〜6歲：

前期發展穩定且練習足夠的孩子，唱數的數字能到100，這時也能培養其書寫能力，大多可寫出1〜9的數字，經過教導過後，也能有數字順序的概念，懂得從1排到10。

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