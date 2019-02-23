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吳德榮：降雨範圍擴大 下半天中部也轉濕冷

唸唸書 隨時都是共讀好時機

2019-02-23 07:52bobo小天才

【文／洪郁鈞】

3～6歲 書面語言．將優美詞藻帶入幼兒生活

不若0～3歲的寶寶圖書多著重在生活自理與認知學習，3歲後，可提供孩子字彙量與情境描述較多的繪本。多了故事情節，提供孩子更多關於因果關係與邏輯思考的機會，一方面促進孩子的統整分析能力，另一方面也強化表達與溝通的能力。根據研究，日常家庭對話的範疇比較侷限，字彙量增加也有限，但若能透過共讀繪本，將可創造出更多的對話量與字彙量，也比較能接觸到日常生活中較接觸不到的話題。

進階閱讀的選書依據

相較3歲之前的繪本，3～6歲繪本的字彙量增加，除了對話式共讀之外，為孩子逐字朗讀，可以是家長最簡單的唸故事入門方式，只要投入一點情感，或是逐字唸書時帶入一些節奏（特別是句子經常重複的繪本），都可以引起孩子盎然的興趣。對於3～6歲的兒童選書，盧怡方老師提供下列建議。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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文字量

對比3歲之前的童書，3歲後的選書可以選擇情節具有起承轉合的故事類型，這意味著字彙量會相較3歲前的選書稍多、情節也較複雜，對孩子來說，增加的文字與故事情節，會增加孩子的推測能力，而閱讀時間因此增加，則可培養孩子的專注時間、培養他「耐煩」的能力。

盧怡方老師強調，閱讀能力並非天生，必須靠時間累積培養，即便是成人，要好好地看完一本書，也必須靜得下心，並有適當的專注力，才能沉浸於閱讀之中，對孩子來說亦同，從3歲前簡單的圖畫書到字彙量逐漸增多的繪本，過程中也需鍛鍊孩子的專注能力與耐心。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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議題

針對孩子現階段具有敏感度的事物提供大量認識，選擇相關的圖書，滿足孩子想更了解該事物的需求，例如：對恐龍充滿興趣時，提供與恐龍相關的繪本，或是選擇貼近孩子生活情境的故事，例如：即將開始上學或看醫生等，讓孩子能夠連結渴望或連結生活經驗。

親子共讀．18歲前都可進行

為孩子挑選共讀的繪本時，建議爸媽可先看過故事內容、了解繪本的特質，再以合適的方式唸給孩子聽，也比較容易在翻頁前，適當丟出可讓孩子預測或推敲的問題來引起親子間的討論，例如：「你覺得如果是你會選擇什麼？」或「你覺得下一頁孔雀會變大嗎？」等問句。盧怡方老師也提醒，親子共讀的時間可以從0歲開始延伸到18歲，如：小學階段，會認字不代表會理解，會拼音不代表會閱讀，因此仍需家長陪著閱讀，待年紀稍大，也許國、高中階段，可以和孩子選擇同一本書，雖然各自閱讀，但仍可以互相討論、創造親子間更多的共同話題，讓彼此間的親密感因閱讀而持續維持。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2019年02月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
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