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吳德榮：降雨範圍擴大 下半天中部也轉濕冷

品萱辣媽的雙寶生活日記：來場生日派對吧！

2019-02-23 07:52bobo小天才

【文‧圖／吳品萱】

幼兒園生日會．兒子興奮不已

Mitch和Marty所就讀的幼兒園，每個月都會替壽星舉辦生日會。除了老師帶領壽星做小點心分送給同學之外，重頭戲則是家長要替孩子準備全開海報，貼上十到二十張的成長照片，並在生日會上，讓壽星向同學們介紹自己的故事。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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我洗出了將近一百張的照片，再來排版刪減，但看著看著覺得每張都好值得紀念，於是決定多花點時間，把所有照片全數放上去。當Mitch跟Marty看到成品時，都興奮極了。第一次急著要上學，想要趕快帶生日板給老師和同學看。在生日會上，他們不只認真解說，往後幾天還常常在生日板前，一站就是十幾分鐘。現在這兩張全開海報，變成了Mitch和Marty最喜歡帶客人參觀家裡的重要景點之一，而且一定會說：「是我媽媽做的！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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改變想法．轉送外婆的超級大禮

兒子們生日的前兩個月，我正猶豫著要不要幫他們舉辦生日派對，當時也是覺得既花錢，孩子也不會記得，其實最主要的原因，是因為我的母親和兒子們的生日只差三天，以往都是一起慶祝，但母親去年初意外離世，我沒有心情也沒有動力。

就在兒子們生日前的兩個星期，我轉念一想，外婆一定希望他們能有個很棒的生日派對，我媽可是最寵他們了！於是臨時決定規劃舉辦，且一定要辦得更用心，邀請更多人，因為這是外婆要送給他們的超級大禮物。

「超級英雄」派對．變成難忘回憶

此次的派對主題是「超級英雄」，從邀請卡、佈置、蛋糕通通是他們最喜歡並且自己挑選的。辦完生日派對到現在將近兩個月，他們不但記得來參加的每一個大人及小孩，也常常提起派對上發生的趣事。也許他們之後會慢慢淡忘，但我相信只要看到照片，一定會想起這個最棒的生日派對。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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有意義的生日派對

值得一提的是，好朋友主持人李培禎一月剛為兒子Ian辦三歲生日派對，為了響應環保減塑、不製造垃圾，現場不提供一次性餐具，賓客們自備餐具，大人與小孩一起達到垃圾減量愛地球，還提議把生日禮物改成現金，全數捐助給弱勢兒童。環保和捐助慈善從身教做起，不僅教育孩子，也讓賓客們上了寶貴的一課。一場成功的生日派對，除了熱鬧，還有絕對是充滿愛和用心的。

【完整內容請見2019年02月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
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