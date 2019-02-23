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意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51bobo小天才

【文‧圖／黃小柔】

很多人問我怎麼有這麼大的勇氣生三胎？說真的，我一開始只想生兩胎，老三其實是個意外！聽過很多人的經驗，老三通常都是意外來的。

犒賞之旅．意外懷上老三

剛生完女兒小桃，我跟先生安排了香港之旅，希望能好好犒賞我生孩子的辛苦，也因為這個犒賞之旅蹦出老三。這一個突如其來的驚喜，改變我們原本的計劃。才剛卸貨不到兩個多月就又懷孕，我必須要再承受10個月的孕期，所有安排好的工作跟計畫全部要變動；而兩個孩子的教育費用，也因為老三小米的到來，必須重新安排。再來，孩子的房間安排跟照顧者的時間配合也令人感到棘手，到底該怎麼做才好？面對所有的改變，心臟一定要夠有力，我只能邊生、邊忙、邊安慰彼此「一切都是最好的祝福！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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對於孩子的擔憂是多餘的

老三誕生之後，我們才發現到所有的擔憂都是多餘的，還好當初堅持把他生下來。小米剛出生時，最擔心的就是孩子間會不會吃醋，除了年紀相仿還不太能溝通之外，哪個孩子不希望自己是獨一無二的，但沒想到是我們多慮了！小桃非常愛小米，把他當做自己的小寶寶一樣愛護著，可能是因為習慣有哥哥的存在，再多一個弟弟好像也沒造成太大影響，老大小橘也因為妹妹的出生，他發覺自己不再是孤獨的一個人，對他而言，小米的到來更是令他開心。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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但我開始擔心著，到底能不能照顧好這三個孩子？每個孩子都有自己的個性，我是不是有這樣的耐心能因材施教？有人說「老大照書養，後來的隨便養」，這句話還說得一點也沒錯！剛生小橘時，全家待命；生了小桃，全家就比較沒有那麼緊張；而小米的出生，則讓我們真實感受到什麼叫熟能生巧，該經歷、該了解的都已經明白，所以老三特別好照顧，只要吃飽睡飽，生活作息跟狀態都比哥哥姊姊還要精準，可說是個天使寶寶。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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彼此互相陪伴．家庭幸福美滿

前些日子小米剛滿一歲，就開始努力想學走路，果不其然，超前哥哥姊姊的進度，媽媽感到非常的欣慰。我覺得寶寶都是上帝給的祝福與禮物，現在的家裡很熱鬧，看著他們互相陪伴，一起起床、睡覺、吃飯、玩耍，不用擔心沒有玩伴，之前所有的辛苦都很值得，因為我們一家五口full house相當的美滿幸福。所以想生的姊妹們不要再猶豫，只要能力足夠，多生幾個絕對不會後悔。

【完整內容請見2019年02月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
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