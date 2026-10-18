教育是家長的認知選擇 條條大路通羅馬

文／珊迪兔 圖片提供／Shutterstock

父母真正能留給孩子的，從來不是一條我們幫他鋪得平平整整的路，而是當有一天眼前沒有標準答案時，他依然深深相信自己有能力，替自己找到答案，如此，才能盡興地享受人生。

經營《精算媽咪的家計算》podcast 六年了，這幾年採訪過非常多不同背景的優秀人士，對於「有錢人的教育方式」有了更多了解。很多人想要知道有錢人都怎麼教育孩子，想把自己的孩子教育成富者，但我倒是發現了一件極其深刻的事，家長的認知是核心要素。

爸媽熟悉的路徑． 不是教育的唯一

「有錢人到底怎麼教小孩？」、「頂層家庭的育兒祕密是什麼？」事實上，因為財富與成就的來源不同，父母心裡真正相信的教育邏輯，完全不一樣。我們常以為「優秀的父母」應該有一套標準的育兒範本，但其實大家都是用自己過往的「生命經驗」來教孩子。

1.靠讀書改變命運的家庭

比方說，像許多醫師、律師或工程師，他們的人生就是一路認真讀書、通過嚴苛的考試，最後靠專業獲得社會地位。對他們來說，把書讀好是一條親自走過且被證實有效的路。所以，他們自然會重視成績、紀律與名校，因為在他們認知裡，這就是最踏實的路。

2.靠創業與實戰翻身的家庭

很多白手起家的創業者，真正讓他們成功的關鍵，往往不是某一次考試考了幾分，而是能精準預測市場、解決問題、敢開口談判、知道怎麼找人合作與整合資源。更重要的是，摔倒之後，還能拍拍衣服上的灰塵，自己爬起來。有些創業者雖然學歷不見得完美，但勝在經驗豐富，因此，這類父母更在意孩子的是：「你有沒有想法？敢不敢試？遇到問題會不會自己找方法？被拒絕了怎麼辦？」

3.承接家族資源的家庭

對於需要管理龐大資產或企業的家庭，他們看教育的眼光又是另一個層次。孩子未來的課題不是「怎麼找份好工作」，而是：「我怎麼做決策？怎麼看懂人？怎麼管理風險與資源？我有沒有能力承接資源背後的責任？」

所以，根本沒有統一的「教養標準答案」。

教育真正的差距．是父母的人生經驗

很多父母不是不心疼孩子的辛苦，而是在他的生命經驗裡，真的不知道還有別的選擇。如果一個父母的人生體驗就是：「當年就是因為咬著牙考上好學校，今天才有穩定生活。」那麼當孩子成績不如預期時，他的焦慮是真實且巨大不安的。因為在他的認知中，孩子失去的不只是幾分，而是失去了一條他所知道「唯一安全的人生通道」。

舉例來說，同樣一年投入十萬元在孩子身上：有人拿去補數學、英文、理化，希望把分數提高幾分；有人則帶著孩子深度旅行、感受大自然、學習音樂與藝術；也有人支持孩子去試做一個專案、學程式、參加體育團隊；還有家長願意讓孩子什麼都不做，只留下時間閱讀、發呆、對話，並在留白中探索自己。

父母的認知，會進一步決定出，什麼才是值得花在孩子身上的教育。當我們的眼界只看過一種成功方式，就很容易把這一種方式，變成孩子人生唯一的標準答案。