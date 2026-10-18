產後媽媽常見骨盆底肌問題 正視問題．找出解決方式

文／游品姍 採訪諮詢／運動物理治療師楊宣芙 圖片提供／Shutterstock

生完寶寶後，女性除了迎接新生活，身體也需要一段時間慢慢恢復，包括產後尿失禁、腰痠、恥骨痛等不適，常被認為是產後必經過程，但背後可能與骨盆底肌及核心功能改變有關，了解原因並掌握正確的訓練與照護方式，才能幫助身體逐步找回穩定狀態。

懷孕、生產讓女性身體歷經一場巨大的變化，除了腹部明顯隆起，骨盆周圍的肌肉、韌帶與軟組織，也會隨著孕期荷爾蒙與生產過程而產生變化。產後常見的尿失禁、腰痠、恥骨疼痛等問題，很多媽媽以為「生完孩子本來就會這樣」，選擇忍耐或自行按摩、休息，卻忽略了背後可能與骨盆底肌功能失衡有關。

運動物理治療師楊宣芙表示，骨盆底肌不只是負責控制排尿、排便，也與核心穩定、骨盆支撐密切相關。當骨盆底肌過度鬆弛、過度緊繃，或無法在需要的時候正確收縮與放鬆，就可能出現一連串身體不適，了解骨盆底肌的功能，並透過正確訓練找回肌肉的協調性，才能真正改善產後困擾。

楊宣芙治療師針對常見骨盆底肌問題提出以下說明：

問題1．產後尿失禁

「產後尿失禁」是許多媽媽常見的困擾，其中又以「應力型尿失禁」較常被注意。有些媽媽並不是有強烈尿意才漏尿，而是在咳嗽、打噴嚏、跑跳、抱寶寶等腹壓突然增加的情況下，出現少量尿液不自主流出的現象。

這是因為骨盆底肌原本具有協助控制尿液的功能，但是當腹腔壓力突然增加時，骨盆底肌需要及時收縮協助支撐尿道，如果產後骨盆底肌力量不足，或肌肉無法與呼吸、腹部及骨盆動作協調，就可能增加漏尿的情況。

因此，如果產後持續有尿失禁，不建議單純認為「生完孩子本來就會這樣」。若症狀已影響生活，應尋求婦產科、復健科或骨盆底物理治療專業人員評估。

問題2．產後腰痠．恥骨痛

事實上，除了大眾常聽到的產後尿失禁之外，產後腰痠與恥骨疼痛也是常見的身體不適。有些女性或許會發現，面對不適時短暫按摩或放鬆腰部肌肉後，腰痠可獲得改善，只是過了一段時間卻又容易再次出現。這時候，問題可能不只是腰部肌肉緊繃，也需要考慮骨盆底肌與核心穩定功能。

楊宣芙治療師指出，核心肌群就如同一棟房子：橫膈膜像屋頂、骨盆底肌是地基，而深層腹肌及腰部肌群則像四周的牆壁，這些肌群需要彼此協調，才能維持軀幹與骨盆的穩定。當骨盆底肌功能不足時，其他肌肉可能產生代償，深層腰部肌群也可能長時間出力維持穩定。久而久之，便可能造成腰部肌肉疲勞與痠痛。

因此，產後腰痠若反覆發生，不能只把重點放在放鬆腰部，也需要評估骨盆與核心的穩定性，以及骨盆底肌是否能正確收縮與放鬆。