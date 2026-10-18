孩子的「慢」有原因 穿鞋刷牙收玩具都要催？

文／BaeGo培果教育 圖片提供／Shutterstock

每天早晨、睡前，家長總忍不住一再催促孩子動作快，但他依然慢吞吞，其實幼兒的慢不一定是故意磨蹭，也可能與注意力、時間概念，甚至當下的情緒與需求有關。

「到底要多久？快一點，要遲到了！」「我都說三次了，你怎麼還坐著不動？」每天出門前，許多家庭都可能上演這樣的場景，孩子明明知道要穿鞋，卻還在玩手上的玩具；請他去刷牙，走到浴室途中又被其他東西吸引；吃完飯要收拾，提醒好幾次，孩子卻遲遲沒有動作。

面對孩子的「慢」，我們很容易聯想到拖延、懶散，甚至覺得孩子是故意的。然而，從孩子發展的角度來看，孩子並非不願意做，只是還沒有足夠的能力，把「知道要做什麼」轉換成「現在就開始做」。

聽懂指令和做到· 中間還有一段路

「去穿鞋」對我們是一個很簡單的指令，但對幼兒而言，背後包含許多步驟。他需要先停止手上的活動，抑制繼續玩玩具的衝動，想起大人剛才交代的事情，再起身走到鞋櫃、找到自己的鞋子、坐下來，最後才是開始穿鞋……這些過程都需要執行功能的參與。

執行功能就像大腦裡的「小管家」，協助我們開始一件事情、記住接下來要做什麼、安排順序，以及幫助我們從一個活動切換到另一個活動。而0～6歲的孩子，這套系統還在慢慢發展中。所以，我們常常會看到一個有趣的現象：孩子有聽到，也知道大人希望他做什麼，但卻還是坐在原地。因為對於幼兒來說，理解指令只是第一步，真正開始行動，還需要很多相關能力的支持。

快一點為什麼常常沒有效果？

當孩子遲遲沒動作，我們會很自然地開始催促：「快一點」、「到底還要多久」，然而，對於執行功能尚未成熟的孩子，這些話並沒有提供太多實際的資訊，尤其當大人的語氣開始急，孩子除了要做到原本的任務之外，還要面對爸媽的情緒。這些訊息同時進來，很容易讓孩子的腦袋「當機」。這時，唯有把指令說得更具體，才能真正幫上孩子。假設準備出門時，孩子還坐在地上玩車子。可以依序告訴他：「你先把車車放下來，要穿鞋了，先站起來，可以走去鞋櫃拿起鞋子，坐在地上先穿這一腳……」

等到孩子逐漸熟悉之後，再慢慢合併所有指令，清楚的步驟能儘量減少孩子的認知負荷。這也是早療課中，治療師很常做的事情：先幫孩子把任務拆成好幾個小目標，讓他有機會成功完成任務，再逐步把協助拿掉。

先看看孩子卡在哪裡

孩子的慢並不一定都是因為能力發展不足。有時候，只是手上的遊戲太有去而停不下來；或者想看看爸爸媽媽會不會再提醒一次而已。原因不同，處理的方式也會不太一樣。

如果孩子是因為不知道怎麼做，能試試把任務拆成數個小目標；如果孩子容易分心，便先協助減少環境中的干擾；如果是活動轉換困難，就提前告訴他接下來要做什麼。比方說小朋友正在玩玩具，等一下要去洗澡。父母能夠先預告：「再玩三分鐘，就要去洗澡了。」時間到了，再提醒：「玩具要回家囉，去洗澡吧！」提前讓孩子知道活動即將結束，能降低突然被中斷的不適，也幫助他熟悉從一件事情轉換到另一件事情。