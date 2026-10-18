坐月子期間，照顧寶寶　更應該先好好照顧自己

文／Tiffeny 採訪諮詢／養生育兒規劃師雅文（台南月子雅文團隊）．花蓮慈濟醫院婦產部主治醫師停寧萱

除了傷口恢復得好不好，有沒有吃對飲食，產後媽媽的「心理」也正在適應全新的生活，需要多關心睡得好不好、心情如何，以及家人是否有陪伴與分擔育兒工作。當媽媽的身心都覺得舒暢，才能更有力量陪伴寶寶一起長大！

沉浸在新生命帶來喜悅的同時，卻也必須正視從此之後的每一天，都將充滿挑戰！面對挑戰，感受到壓力或無助是正常，請相信自己並不孤單，適時求援，才是給自己與寶寶最穩固的後盾。

體態恢復：親餵助你一臂之力．確實休息才是重點

生產後，媽媽無不想趕快恢復懷孕前的窈窕身材！養生育兒規劃師雅文提醒，月子期不建議刻意節食減重，這段時間是「要休息、要學習、要練習」，好好休息恢復體力，好好學習照顧新生兒的大小事。

雅文老師指出，如果真的想要加速產後身材的恢復，其實最簡單無痛的方法，就是「哺乳」。但她強調，「不過，媽咪不能單靠哺乳瘦下來，也要確保自己吃的方向是否正確，吃得對比吃得好更重要，之後，再搭配適當的運動來恢復，更重要的是，孕期體重就要做好體重管理。」

心理調適：產後情緒莫名低落．善用兩次補助服務

停寧萱醫師指出，懷孕期間，體內荷爾蒙濃度維持在較高的狀態，生產後，部分荷爾蒙濃度瞬間下降，就會影響到媽咪的情緒變化，變得有些低落、憂鬱，通常產後 1〜3 天，女性注意力集中於自己的恢復、需要休息；產後 3〜10天才會慢慢把注意力放回寶寶身上；產後10天之後，媽媽才能完全接受照顧寶寶這個責任。

但以上為舊式的產後心理適應理論（taking-in / taking-hold / letting-go），不是每位女性都適用，也不是每位女性都會遵循這些時點跟感受，但請記得：產後受到荷爾蒙快速變化、睡眠不足、身體不適及新生兒照顧壓力等影響，不少媽媽在產後幾天會出現情緒低落、容易哭泣、焦慮或煩躁等產後情緒低落（baby blues）。多數症狀會逐漸改善；但如果低落情緒持續、明顯影響日常生活或照顧寶寶的能力，就應儘早尋求專業協助。

身體需要時間修復，心理同樣需要時間適應！因應近年來產後憂鬱的比例增加，國健署提供兩次「產後健康照護服務」，讓產後媽咪不單單只是在家坐月子，而是經由回診進行身體與心理的評估，讓現代產後照護更完整。

喘息空間：照顧寶寶也要有休息時間．需要家庭分工

雅文老師表示，休息也是產後身體恢復的重要一環，如何讓媽咪在照顧寶寶的同時，又保有休息時間，需要靠整個家庭一起加入。在懷孕時，家庭能先有個初步的討論，例如：誰要負責半夜餵奶？家事要怎麼分配？哪些工作可以請長輩幫忙？而在寶寶出生後，也能讓家人一起學習寶寶基本的照護方法，才能在需要時接手照顧寶寶，讓媽媽可以真的好好休息。

觀念討論：月子期、育兒觀念與長輩不同．先理解再溝通

媽媽坐月子，最怕就是與長輩的觀念不同，雅文老師建議，可以先與長輩聊聊，了解過去坐月子的方式，以及他們認為什麼對媽媽比較好，同時再以實際的作為，讓長輩知道現在的醫療照護其實很進步，不管是哪種作法，最終都是在關心媽媽，也是在保護寶寶。「先理解再溝通，先讓彼此知道對方在想什麼，之後比較容易找到彼此都能接受的作法。」