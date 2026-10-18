孩子跟同伴玩不起來？認識幼兒社交能力發展

文／游品姍 採訪諮詢／國泰醫院精神科臨床心理師許峻維 圖片提供／Shutterstock

「為什麼別的小朋友都能在一起玩，我的孩子卻總是自己玩？」孩子進入幼兒園或開始接觸同齡孩子後，家長可能會發現，有些孩子很快就能和同伴互動，有些孩子卻習慣自己玩，甚至不知道該怎麼加入遊戲。其實幼兒的社交能力並不是突然出現，而是從出生後與父母的互動開始，一步步累積而來，從哭泣、微笑、表達需求，到理解他人的情緒與想法，都是幼兒社交能力發展的重要基礎。

幼兒社交能力並不是與生俱來，也不是一夕之間就能學會，而是從出生後與照顧者的互動開始，經過情緒表達、語言發展、觀察模仿、理解他人，再逐漸建立與同伴相處的能力。國泰醫院精神科臨床心理師許峻維表示，當孩子總是自己玩、不知道怎麼加入遊戲時，家長不妨先放下「為什麼他就是不會交朋友」的焦慮，仔細觀察孩子目前發展到哪一個階段，再從日常生活中的遊戲與對話開始練習。

幼兒社交能力從出生開始逐步建立

幼兒的社交能力其實從出生後就開始發展。哭泣，就是最基本的社交訊號，透過哭聲向照顧者表達飢餓、不舒服、需要安撫等需求。當爸爸媽媽給予回應，寶寶便會逐漸理解：「當我發出訊號時，會有人回應。」

1.新生兒時期

此時，主要透過哭泣、表情及身體反應與照顧者溝通，隨著月齡增加，開始對人的聲音、臉孔與互動產生興趣，也逐漸出現更多情緒表現。所以，家長在這個階段的回應非常重要。當新生兒哭泣時，適度安撫、回應他的需求，讓孩子感受到「我的訊號有人理解」，就是社交發展的重要起點。

2.4～6個月大

到了約4個月大左右，孩子的情緒表現會逐漸變得豐富。例如：得不到想要的東西時，可能會出現生氣、哭鬧等反應。這些情緒不是愛鬧脾氣，而是嬰兒正在學習辨識與表達自己的感受。

3.7個月大～1歲

嬰兒到了約7個月大左右，有的會開始出現陌生人焦慮或分離焦慮。當熟悉的爸爸媽媽離開視線，可能哭泣或焦躁；看到陌生人，也或會表現出害怕或抗拒。這其實反映出嬰兒已經開始分辨「熟悉的人」與「不熟悉的人」，也是社交與依附關係發展的一部分。

4.1～3歲

幼兒進入1～3歲後，孩子的社交能力會出現更明顯的變化。這個階段的語言能力仍在發展，小朋友不一定能完整說明自己的想法，很多時候仍會透過動作、表情或簡短句子表達需求。例如：想要媽媽抱可能直接說「媽媽抱」；拿別人的玩具，會直接伸手拿取，這些行為並不一定代表孩子故意不遵守規則，而是因為他的語言、衝動控制與社交理解能力仍在發展。