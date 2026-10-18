【育兒照護】診間外的兒科醫師 守護嬰幼兒健康與安全

文╱李藹芬 採訪諮詢╱金鷹診所大溪院區主治醫師呂瑩純

醫師不是只能坐在診間看診，走出診間的醫師，更能以其專業的眼光觀察到不一樣的景象！比起疾病的症狀，有時，從日常生活中的點點滴滴，更能檢視嬰幼兒的照護是否有需要改善之處，不僅能降低突發意外與疾病的發生率，更能為嬰幼兒築起一道最堅固、最溫暖的安全防護網！

兒科醫師在診間，接觸的是生病的孩子；走出診間，看的是孩子的日常！金鷹診所大溪院區主治醫師呂瑩純，除了在診所看診，還接受數家托嬰中心的委託，定期巡診（頻率多為半年一次）。

走出診間．走入托嬰中心

呂瑩純醫師表示，「巡診前，托嬰中心會提供事先以問卷收集家長關心的問題，加上依規定必須定期（至少每季）量測孩子生長的數據，包括身高、體重及頭圍等，讓我先行掌握每個孩子的狀況」。

巡診當天，呂瑩純醫師依照父母關心的問題，仔細幫孩子檢查身體並回覆結果。「從這份問卷可以看出家長對孩子關心的程度，對於家長『沒有問題』的孩子，反而更需要仔細確認狀況」。

呂瑩純醫師分享，這樣的巡診看似例行公事，但其實偶爾會抓出「不適任的家長」！她曾經察覺一對父母對孩子有疏於照顧的狀況，除了留下紙本紀錄外，也提醒托嬰中心人員需要特別關注，並暗示媽媽再不改善的話，將向有關單位通報。後來，媽媽的確因為感受到來自「外人的壓力」，而有所收斂原先的不當行為，無形中，遏止了一場原本可能發生的悲劇。

生長曲線最受家長關心

在托嬰中心的巡診中，呂瑩純醫師觀察到家長最關心的是孩子的生長曲線，因此，她常被家長問關於營養的問題，包括：這時期孩子的營養目標為何、該讓孩子怎麼吃比較好、該用哪種餵食方式，進而會與托育人員討論準備餐點的內容，並告知家長在家裡要如何補足營養。營養之外，過敏疾病也是家長所關心的問題，讓她感受到怎麼照顧過敏的孩子，的確讓不少家長備感困擾。至於孩子的睡眠與發展，也是巡診的重點。呂瑩純醫師表示，「巡診就是把疾病與照顧上的各種狀況一起看並歸納後，共同與托育人員及父母把嬰幼兒照顧好」。

托育品質因巡診而提升

一般帶孩子到醫療院所看診，要刷健保卡與付掛號費，若有生活照顧的問題想要諮詢醫師，不是不行，只是難免受制於有限的看診時間，有時實在無法讓家長問個清楚。但在這樣的巡診中，醫師不只看孩子的狀況，家長或托育人員若有育兒相關問題都可提問，「不用過健保卡，也不需付掛號費，而是由機構支付顧問費給醫師」。

呂瑩純醫師說，「到托嬰中心巡診的費用不算多，但我覺得很有意義。畢竟少子化使得來看病的孩子也變少，把時間花在正常孩子的身上，提升托育的照顧品質，讓父母能夠安心上班，也讓兒科醫師的專業發揮在正確的方向上」。

孩子生病固然讓家長擔心，但治療疾病只要對症下藥，早日康復並非難事；反倒是日常的照顧，沒有標準答案，才是時時刻刻考驗著家長的身心與抗壓性！

呂瑩純醫師指出，托嬰中心能提供專業且規律的日常監測（如體重、身高追蹤、飲食觀察、身體不適紀錄），配合兒科醫師定期的巡診，為孩子評估身心發展、解答家長的疑惑，以及與托育人員討論調整照顧方式，她相信，這樣的服務能成為家長在照顧孩子最堅實的後盾，因為有一群愛孩子的人替他們分擔了那份「時時刻刻的掛心」。