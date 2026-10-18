【孕期須知】安胎．期望護胎兒周全 延遲退房以爭取存活率

文／李藹芬 採訪諮詢／馬偕醫院安胎病房主任莊馥璟

相信孕媽咪無不希望足月生產，只是這份期望並非人人都能如願！在聽到產科醫師告知「需要安胎」時，難免在心理上承受莫大的壓力。然而，不論為何要安胎，目的都是期待胎兒能在子宮多待久一點，減少早產併發症的同時，為提升存活率而努力。

安胎的目的簡單說，就是讓胎兒不要提早退房，特別是懷孕極小週數即出現宮縮的孕婦，會以安胎為首要的治療方式，盡力讓胎兒能夠在子宮內多留一天，出生後可少住一天保溫箱。馬偕醫院安胎病房主任莊馥璟指出，「早產的週數與寶寶出生的存活率息息相關。妊娠23、24週出生的寶寶普遍面臨存活率不佳的考驗，以23週來說，在兒科團隊悉心的照顧下，存活率約三到五成；24週則約五到七成。

莊馥璟醫師表示，延長胎兒留在子宮內的時間，增加身體器官的成熟度，出生後，減少早產併發症的發生，有助提升存活率。

常見需要安胎的原因

臨床上，常見需要進行醫療安胎的原因，莊馥璟醫師說明如下：

1.早期出現頻繁宮縮與陣痛。

2.母體生殖器官異常。

3.母體患有感染疾病。

4.妊娠併發症或慢性疾病控制不佳。

5.胎兒及胎盤方面的因素。

務必小心以對的狀況

若在未足月時，出現以下狀況時，請孕媽咪務必小心以對：

1.子宮收縮：不規則的子宮收縮讓孕媽咪覺得肚皮緊繃、硬硬的，若感覺像生理期時的下腹疼痛，並開始伴隨規律性的陣痛就要特別留意了。

2.出血：如果出現流血，可能是因為子宮頸正在擴張，或是胎盤有剝離的情況，都是需要特別小心的警訊喔！

3.破水：破水後，失去了羊膜腔的保護，母體與胎兒面臨的主要風險是感染與臍帶脫垂，因此，需要立即進行醫療協助。

4.胎動異常：如果胎動次數明顯減少、突然出現極度異常的劇烈胎動或胎動減弱，請務必儘速就醫」。

安胎方式

同樣是安胎，有人必須住院，有人則是在家儘量多休息，或是搭配口服安胎藥，莊馥璟醫師表示，「會讓孕婦裝上胎兒監視器監測胎心音與子宮收縮情況，如果子宮收縮頻率不高、強度不強且子宮頸長度尚可的話，通常請孕婦居家安胎」。

她說，若是需要長期監測收縮狀況，則以住院安胎為主，「收住院的對象包括：隨時會生、服用副作用較大的安胎藥物、妊娠併發症嚴重，安胎藥物需要靜脈注射者」。

莊馥璟醫師補充，孕婦怎麼安胎，有時還牽涉到是否有大寶需要照顧、家庭環境、人力支援與社經地位等等因素，難免出現理應住院安胎，卻只想回家的狀況。

安胎到何時？

比起居家安胎，必須住院安胎的孕媽咪大概更想知道「何時才能結束安胎？」莊馥璟醫師表示，「若能安到足月，就會關掉藥物，等待生產的到來」。

她指出，安胎是階段性任務，「隨著妊娠週數的增加，讓寶寶出生後的存活率上升，就看孕婦的個別狀況而有不同的目標，也許是24、28週，或者是32、34週，沒有一定的答案」。

莊馥璟醫師舉例，如果藥物造成的肺水腫副作用明顯，或是出現胎兒窘迫的狀況，或許權衡之下，就隨時結束安胎，儘速讓寶寶出生。總之，一切以母胎安全為目標」。