快訊

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

【孕期須知】安胎．期望護胎兒周全 延遲退房以爭取存活率

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

文／李藹芬　採訪諮詢／馬偕醫院安胎病房主任莊馥璟

相信孕媽咪無不希望足月生產，只是這份期望並非人人都能如願！在聽到產科醫師告知「需要安胎」時，難免在心理上承受莫大的壓力。然而，不論為何要安胎，目的都是期待胎兒能在子宮多待久一點，減少早產併發症的同時，為提升存活率而努力。

安胎的目的簡單說，就是讓胎兒不要提早退房，特別是懷孕極小週數即出現宮縮的孕婦，會以安胎為首要的治療方式，盡力讓胎兒能夠在子宮內多留一天，出生後可少住一天保溫箱。馬偕醫院安胎病房主任莊馥璟指出，「早產的週數與寶寶出生的存活率息息相關。妊娠23、24週出生的寶寶普遍面臨存活率不佳的考驗，以23週來說，在兒科團隊悉心的照顧下，存活率約三到五成；24週則約五到七成。

莊馥璟醫師表示，延長胎兒留在子宮內的時間，增加身體器官的成熟度，出生後，減少早產併發症的發生，有助提升存活率。

常見需要安胎的原因

臨床上，常見需要進行醫療安胎的原因，莊馥璟醫師說明如下：

1.早期出現頻繁宮縮與陣痛。

2.母體生殖器官異常。

3.母體患有感染疾病。

4.妊娠併發症或慢性疾病控制不佳。

5.胎兒及胎盤方面的因素。

務必小心以對的狀況

若在未足月時，出現以下狀況時，請孕媽咪務必小心以對：

1.子宮收縮：不規則的子宮收縮讓孕媽咪覺得肚皮緊繃、硬硬的，若感覺像生理期時的下腹疼痛，並開始伴隨規律性的陣痛就要特別留意了。

2.出血：如果出現流血，可能是因為子宮頸正在擴張，或是胎盤有剝離的情況，都是需要特別小心的警訊喔！

3.破水：破水後，失去了羊膜腔的保護，母體與胎兒面臨的主要風險是感染與臍帶脫垂，因此，需要立即進行醫療協助。

4.胎動異常：如果胎動次數明顯減少、突然出現極度異常的劇烈胎動或胎動減弱，請務必儘速就醫」。

安胎方式

同樣是安胎，有人必須住院，有人則是在家儘量多休息，或是搭配口服安胎藥，莊馥璟醫師表示，「會讓孕婦裝上胎兒監視器監測胎心音與子宮收縮情況，如果子宮收縮頻率不高、強度不強且子宮頸長度尚可的話，通常請孕婦居家安胎」。

她說，若是需要長期監測收縮狀況，則以住院安胎為主，「收住院的對象包括：隨時會生、服用副作用較大的安胎藥物、妊娠併發症嚴重，安胎藥物需要靜脈注射者」。

莊馥璟醫師補充，孕婦怎麼安胎，有時還牽涉到是否有大寶需要照顧、家庭環境、人力支援與社經地位等等因素，難免出現理應住院安胎，卻只想回家的狀況。

安胎到何時？

比起居家安胎，必須住院安胎的孕媽咪大概更想知道「何時才能結束安胎？」莊馥璟醫師表示，「若能安到足月，就會關掉藥物，等待生產的到來」。

她指出，安胎是階段性任務，「隨著妊娠週數的增加，讓寶寶出生後的存活率上升，就看孕婦的個別狀況而有不同的目標，也許是24、28週，或者是32、34週，沒有一定的答案」。

莊馥璟醫師舉例，如果藥物造成的肺水腫副作用明顯，或是出現胎兒窘迫的狀況，或許權衡之下，就隨時結束安胎，儘速讓寶寶出生。總之，一切以母胎安全為目標」。

【完整內容請見2026年10月號《媽媽寶寶雜誌》；前往媽媽寶寶官方網站

媽媽寶寶

追蹤

相關新聞

教育是家長的認知選擇 條條大路通羅馬

父母真正能留給孩子的，從來不是一條我們幫他鋪得平平整整的路，而是當有一天眼前沒有標準答案時，他依然深深相信自己有能力，替自己找到答案，如此，才能盡興地享受人生。

產後媽媽常見骨盆底肌問題 正視問題．找出解決方式

生完寶寶後，女性除了迎接新生活，身體也需要一段時間慢慢恢復，包括產後尿失禁、腰痠、恥骨痛等不適，常被認為是產後必經過程，但背後可能與骨盆底肌及核心功能改變有關，了解原因並掌握正確的訓練與照護方式，才能幫助身體逐步找回穩定狀態。

孩子的「慢」有原因 穿鞋刷牙收玩具都要催？

每天早晨、睡前，家長總忍不住一再催促孩子動作快，但他依然慢吞吞，其實幼兒的慢不一定是故意磨蹭，也可能與注意力、時間概念，甚至當下的情緒與需求有關。

坐月子期間，照顧寶寶　更應該先好好照顧自己

除了傷口恢復得好不好，有沒有吃對飲食，產後媽媽的「心理」也正在適應全新的生活，需要多關心睡得好不好、心情如何，以及家人是否有陪伴與分擔育兒工作。當媽媽的身心都覺得舒暢，才能更有力量陪伴寶寶一起長大！

孩子跟同伴玩不起來？認識幼兒社交能力發展

「為什麼別的小朋友都能在一起玩，我的孩子卻總是自己玩？」 孩子進入幼兒園或開始接觸同齡孩子後，家長可能會發現，有些孩子很快就能和同伴互動，有些孩子卻習慣自己玩，甚至不知道該怎麼加入遊戲。其實幼兒的社交能力並不是突然出現，而是從出生後與父母的互動開始，一步步累積而來，從哭泣、微笑、表達需求，到理解他人的情緒與想法，都是幼兒社交能力發展的重要基礎。

【育兒照護】診間外的兒科醫師 守護嬰幼兒健康與安全

醫師不是只能坐在診間看診，走出診間的醫師，更能以其專業的眼光觀察到不一樣的景象！比起疾病的症狀，有時，從日常生活中的點點滴滴，更能檢視嬰幼兒的照護是否有需要改善之處，不僅能降低突發意外與疾病的發生率，更能為嬰幼兒築起一道最堅固、最溫暖的安全防護網！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。