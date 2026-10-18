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若綺．愛的進行式

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

「成為媽媽之後更有愛了。」對若綺而言，這句話不只是成為母親後的心情，更像是經過漫長等待後，終於迎來小雪寶的那一刻，對人生的一次重新理解。走過備孕的等待、成為母親的喜悅，以及育兒生活裡大大小小的第一次，若綺想記錄的不只是雪寶如何長大，更是自己在陪伴孩子的過程中，如何一點一點成為現在的自己。

孩子在長大，而媽媽，也正在成為媽媽。

從備孕、療程到懷孕、生產，若綺走過一段並不容易的母親之路。一路上，她經歷了等待、期待，也曾面對結果不如預期的時刻，但回頭看這段歷程，反而意外收穫了另一種成長。為了迎接孩子，她開始規律運動、好好吃飯、調整作息，也重新學習照顧自己的身體。

漫長備孕學會把「結果」放下

回頭看那段備孕歷程，若綺坦言，自己最大的改變是「更有愛」，也更懂得一件事情：有些事情即使用盡全力，也不一定會得到預期的結果。過去的她生活相對隨興，喜歡吃零食、喝飲料，也很愛追劇，作息並不一定規律，但為了迎接孩子，開始認真調整生活。這段時間，她不只是在等待一個孩子，也重新學會照顧自己的身體。規律生活、調養身體後，她甚至發現皮膚狀態、體態都變得更好。

「以前不會覺得自己要這麼健康，後來反而覺得，這幾年可能是我最漂亮的時間。」而這份改變，也讓她對努力有了不同的理解。「我是一個蠻活在當下的人。想要小孩，因為這是人生夢想，但不會一直去想最後一定要得到什麼，更在意於當下有沒有努力地做好每一件事。」

讓孩子加入家庭．而不是創造新生活

若綺與昇達的育兒方式，與兩人幽默的相處模式息息相關，跟外界熟知的冷笑話大師形象不同，昇達不只是陪著孩子玩耍，更會自己動手做育兒玩具、寫歌給女兒聽。

若綺笑說，「他會做一些玩具，像是做釣竿、想一些方式訓練她踢腿，家裡播放的也不是制式的兒歌，而是爸爸的自作曲。夫妻兩人秉持把雪寶帶進自己的生活，而非完全為了孩子重新建立新的生活模式。一起吃飯、出門，也會跟孩子說，「我們今天要去哪裡」、「等等要做什麼」……「我覺得小朋友其實都聽得懂，也可以慢慢感受到父母的用心。」

不要為了孩子放棄自己

「我知道你在期待什麼，但希望在這個過程中，別忘了更要好好和自我相處。」她希望女性不要因為等待孩子，而放棄原本的生活，還是一樣照常運動、和朋友聚會、吃喜歡的食物，努力把身體照顧好。「不要為了小孩放棄自己，應該成為更想要的模樣。」或許最終的結果不盡人意，但起碼在努力與新生命碰撞的過程中，至少能決定用什麼方式擁抱每一次的感動。

成為媽媽後，若綺也曾經歷過自責，剛生完孩子時，因為剖腹產、奶水來得比較慢，女兒一度出現結晶尿，那時候的她看到孩子的狀況，第一個反應竟然是：「對不起。」但昇達立刻問她：「為什麼要道歉？你已經很努力了。」

這一段話有如醍醐灌頂，讓她重新思考「媽媽」這個身分。她現在也想把這句話送給其他新手媽媽：「媽媽們已經用盡全力了，不要一直覺得所有事都要完美無缺，有時候就是因為覺得『我一定要為了小孩做到什麼』，反而讓生活變得沉重。」若綺笑著說，希望媽媽把注意力放回自己身上，「當下你有做到、有努力，那就很好了，不管結果怎麼樣，已經是最棒的母親。」

【完整內容請見2026年10月號《媽媽寶寶雜誌》；前往媽媽寶寶官方網站

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