從孕期到職場 臺北市陪伴媽媽安心母乳哺育 讓專家破解哺乳迷思、分享重返職場實用技巧

母乳哺育，不只是餵奶，更是愛的陪伴。

面對親餵、奶量、集乳、儲奶等問題，您是否也曾感到困惑？

母乳哺育的路上，每位媽媽都可能遇到不同挑戰，而正確的知識與支持，就是最好的後盾。

本次講座邀請毛心潔醫師分享：

1.母乳哺育的重要性與常見迷思

2.正確哺乳姿勢與技巧

3.奶量建立及常見問題

4.職場媽媽持續哺乳的小技巧

無論您是準媽媽、新手媽媽，或希望持續哺乳的職場媽媽，都歡迎一起來交流學習，讓哺乳之路更加安心、順利。

活動時間｜115年8月30日(星期日)下午14:00~16:00；13:30開始報到

活動地點｜IEAT會議中心902室（臺北市中山區松江路350號9樓）

報名連結

臺北市政府衛生局 廣告