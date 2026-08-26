從孕期到職場 臺北市陪伴媽媽安心母乳哺育 讓專家破解哺乳迷思、分享重返職場實用技巧
母乳哺育，不只是餵奶，更是愛的陪伴。
面對親餵、奶量、集乳、儲奶等問題，您是否也曾感到困惑？
母乳哺育的路上，每位媽媽都可能遇到不同挑戰，而正確的知識與支持，就是最好的後盾。
本次講座邀請毛心潔醫師分享：
1.母乳哺育的重要性與常見迷思
2.正確哺乳姿勢與技巧
3.奶量建立及常見問題
4.職場媽媽持續哺乳的小技巧
無論您是準媽媽、新手媽媽，或希望持續哺乳的職場媽媽，都歡迎一起來交流學習，讓哺乳之路更加安心、順利。
活動時間｜115年8月30日(星期日)下午14:00~16:00；13:30開始報到
活動地點｜IEAT會議中心902室（臺北市中山區松江路350號9樓）
臺北市政府衛生局 廣告
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。