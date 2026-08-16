讓孩子了解創業背後的意義 培養新時代教育

文／珊迪兔

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新時代，新教育！了解創業教育更是培養孩子解決問題、勇於嘗試與承擔責任的能力。透過生活中的體驗與實作，更能培養創新思維、合作精神與面對挑戰的韌性，為未來做好準備。

孩子學理財和創業，是一個人面對世界的方式。很多人一聽到「理財」或「創業」，眉頭就皺了起來，誤以為這是在要求孩子長大後必須去開公司、當老闆，但我在自己的創業歷程與生活觀察中認為，真正的創業思維，根本無關乎做生意。它是一個人面對世界的方式，是一個人看待自己與環境的底層邏輯系統，擁有創業思維的孩子，在面對人生的各種境遇時，展現出來的姿態是完全不同。

未來的世界是沒有標準答案的考卷

習慣等待答案的孩子，是在過去「標準答案」的教育體制下被完美教育的結果，考試永遠有正確答案。如果我們從小到大，投資在孩子身上的資源與關注，都只聚焦在如何高效率地獲得那唯一的標準答案，這樣長大的孩子，很容易成為一個害怕犯錯、習慣被安排，比較難主動跨出第一步。因為他的大腦在最精華的童年時期，接受到的長期訓練只有三件事，答對、配合、符合期待。

然而，未來的世界是一張沒有標準答案的考卷。體制內的滿分，在真實世界裡不一定是對的，世界總有不同詮釋的方式。未來社會迫切需要的，反而是那些能提出獨特想法的人、能從無到有創造新東西的人，以及能整合不同領域能力的「破局者」。

多元體驗為孩子的生命打底

在這個趨勢之下，我愈來愈重視那些看似與學業成績無關的「多元體驗」，畢竟實踐「創業思維」的底氣，真的不是坐在課堂裡背誦課本、反覆寫考卷所能鍛鍊出來的。陪著孩子去玩野放、創作音樂、去隨意噴漆畫、在運動場上流汗跌倒、練習在眾人面前表達自己，甚至是接觸各種不同背景的人。

每當從事這些活動時，常常會引來身邊一些善意的提醒：「花這麼多時間玩這些，對功課有直接幫助嗎？」我的答案通常是：「看似沒有直接幫助，但這是在豐富他的生活，為腦袋累積夠多資訊打底。」

孩子在沒有標準答案的體驗裡，正在經歷生命中最重要的化學反應。在音樂與畫畫中累積了「感受力」與「創造力」；於運動與團隊合作中學會了挫折忍受力與「合作力」；在練習說出自己想法的過程裡，生長出「表達力」與「自信」。

這些能力，在傳統的成績單上通通看不見，它們是隱形的。但當孩子長大、步入社會，面對挫折考驗時，這些隱形的能力就會瞬間顯影，變成最強大的競爭力。

培養思考跟行動力

我常在心裡默默期許，希望我們這一代父母所教養出來的孩子，不是只會像機器人一樣，精準無誤地回答別人的問題，更希望他們在面對生活時，能把目光放得更遠，開始學著思考：「能不能主動去解決眼前看到的痛點？」「可否透過能力，為身邊的人創造價值？」因為當孩子走得夠遠、看得夠多，就會明白真實世界裡，真正有能力、能過上好日子的人，到最後拚的從來不只是那一張名校的學歷證書。

畢業之後的人生馬拉松，拚的是進步不止的學習力；拚的是你想到就去做的行動力；更是能不能在市場中，看懂人的心靈、讀懂空氣、理解他人需求的觀察力。所以，在面對孩子時比起追著孩子盤問：「你今天考試考幾分？」「功課寫完了沒有？」我更想放慢腳步，用一種承接、溫柔且堅定的姿態，陪著他去累積那些能夠滋養他一輩子的心理資本，那就是敢想、敢試、敢表達、敢創造。

陪伴孩子生長內在的守護力量

當孩子想出看似天馬行空，甚至有點荒謬的點子時，不急著用大人的現實看法去否定，而是對他說：「這想法很有趣，你想怎麼試試看？」當孩子在嘗試的過程中搞砸了，可走過去抱抱他，告訴他說：「沒關係，這代表我們又找到一個行不通的方法，整理好心情想想下一次怎麼做？」這是一份來自父母的包容，將會轉化為孩子內在最深沉的守護力量。

等到日後在面對人生的低谷或時代的轉折時，也不容易陷入無能為力的絕望，或只能夠等待別人給機會。做為父母，不可能陪伴孩子一輩子，也無法預知未來的世界會變成什麼模樣。但我們可以決定，此時此刻，要把什麼樣的眼光和能力，裝到孩子的身上裡。

放手讓孩子長出主自主精神才是能送給孩子，是最值得、也最珍貴的禮物！