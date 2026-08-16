寶寶睡不好與營養有關？掌握關鍵．打造黃金成長期

文／游品姍 採訪諮詢／營養師吳姿瑩

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「明明吃飽了，怎麼還是一直夜醒？」「寶寶睡不好，是不是奶沒喝夠？」這是許多新手爸媽最常提出的疑問。多數家長會將睡眠問題歸因於作息、哄睡方式或睡眠習慣，卻容易忽略營養狀況，其實也是影響嬰幼兒睡眠的重要因素之一。

睡眠與營養，並非各自獨立，而是彼此影響、互相促進，良好的營養能支持腦部與神經系統發展，幫助建立穩定的睡眠；而充足的睡眠，也能促進食欲、生長激素分泌與身心發育，形成正向循環。營養師吳姿瑩表示，不少家長認為，只要調整作息、增加白天活動量，孩子晚上就會睡得好，但從醫學角度來看，睡眠其實受到大腦、神經系統、荷爾蒙、生理時鐘等多重機制共同調控，而這些功能都需要充足且均衡的營養作為基礎。

新生兒時期．建立充足奶量

建議睡眠時間：約14～17小時／天。

由於新生兒的大腦與神經系統尚未成熟，還沒有建立完整的晝夜節律，因此，常出現日夜顛倒、睡眠片段化的情形，每次睡眠約2～4小時，需要頻繁醒來喝奶，這都是正常的生理現象。

此階段不建議刻意訓練睡過夜，也不需要急著建立固定作息，而是以「按需求餵養、滿足睡眠需求」為原則。營養方面，母乳或配方奶仍是唯一且最重要的營養來源，應確保寶寶每天攝取足夠奶量，以支持快速生長發育。吳姿瑩營養師表示，若是全母乳哺餵，依兒科醫師建議，自出生後即可開始補充維生素D，幫助骨骼發育與免疫系統健康。

4～6個月大．規律作息為副食品做準備

建議睡眠時間：約13～15小時／天。

嬰兒4個月大左右起，生理時鐘逐漸成熟，夜間的睡眠時間逐漸拉長。這時，父母便能慢慢建立較規律的生活節奏，例如：設立固定起床的時間、規律作息 與睡前儀式，有助於培養穩定睡眠習慣。

營養方面，奶類仍是主要營養來源，應維持足夠奶量。部分寶寶約4～6個月大開始對食物產生興趣，可依兒科醫師建議，評估是否開始接觸副食品。

6個月大～1歲．留意鐵質攝取

建議睡眠時間：約12.5～15小時／天。

等到嬰兒6個月大後，開始進入全方位快速探索世界的階段，活動量增加，睡眠型態也逐漸固定，白天通常維持2～3次小睡，晚上的睡眠時間則拉長。隨著體內儲存的鐵質逐漸消耗，副食品的重要性也大幅提升，此時，除了持續提供奶類外，更應增加富含鐵質的食物，像是紅肉、豬肝、魚類、蛋黃、豆腐及強化鐵嬰兒米精等，以降低缺鐵風險。

1歲．培養健康睡眠與飲食習慣

建議睡眠時間：約11～14小時／天（包含午睡）。

等到幼兒1歲時，睡眠節律已更加成熟，多數已逐漸形成固定的夜間睡眠與1～2次午睡模式。飲食也從以單純的奶類為主，逐漸轉為「三餐均衡、奶類補充」的型態。這時候，便可讓孩子和家人一起用餐，培養良好的飲食習慣，攝取多元天然食物，包括全穀雜糧、豆魚蛋肉類、乳品、蔬菜、水果及健康油脂，避免養成偏食或挑食。