【專欄_全職爸爸育兒日誌】帶女兒去泳池．生死一線間 意外拯救溺水男孩

文╱背包Ken

帶孩子去泳池，真的必須時時提高警覺！本來只是想保護女兒，不再被調皮男孩踢到，卻察覺男孩不是調皮，而是處於準溺水狀況。若非爸爸當時伸出手臂，讓溺水男孩抓住，後果不堪設想！

女兒的身高勉強夠，如果在大人池，一直踮腳跳的話，能夠間歇浮出水面呼吸到空氣，她有點水性，所以，能做到這點。算是沒意外，可以剛好生存，但不容任何一點意外的程度。

只想保護女兒．卻察覺有狀況

當時女兒在池邊附近玩，有個小男孩攀著泳池邊下來，因為小男孩跟女兒身高差不多，加上他的外型自信黝黑，看起來運動細胞很好，讓人直覺男孩自己下水應該不是問題。

他很好動頑皮，下水後，就一直朝女兒這邊亂踢，女兒的腰腹還正中了一腳，痛苦悶哼了一聲。玩水難免會踢到，我也沒覺得什麼。但眼見男孩的手放開了池岸，朝女兒愈浮愈靠近了，而腳仍然在大力亂踢。

為了防止女兒再中一腳，我就把手臂伸出來，隔在兩人中間，心中想法就只是做個被動性的阻隔。沒想到男孩一接觸到我的手臂，就像縮時攝影一萬倍的牽牛花，瞬間全身都捲上我的手臂掛著。他表情很尷尬，但不願意放手。

我才意識到剛剛「這個小男孩是準溺水狀況」。

真實的溺水往往「安靜且迅速」

雖然前後只有3秒鐘，雖然他只是多離開池邊30公分，但他已經落入自己無法掌控的處境了。跟電影中可以舉手大聲呼救，還有時間跑10分鐘人生跑馬燈的畫面不同。溺水者的所有精力，本能會用在想將口鼻探出水面呼吸，沒有太多餘裕做其他動作，或是發出聲音。

而且男孩當下手腳亂踢亂動的樣子，跟先前玩水手腳踢動的樣子，其實看起來也沒有很大的分別。真是差一點點就太危險了！我對小男孩說：「別動，我馬上把你送回岸邊。」雖然是小孩，但畢竟兩個打赤膊的陌生男性，捲在一起也是很尷尬。

但就在我們勾勾纏纏的狀態下，他爸來了。他爸是一個刺青刺到像穿了「高領外套」的男人。我心想 :「這也太衰了，這位大哥該不會以為我在對他兒子幹嘛吧 ! 」這真是我的生死存亡之際呀！好險，這位大哥只有對他兒子喊 :「不是叫你不要自己跳下去嗎？」沒有對我表示任何什麼。

一場溺水差點危及3位男性

回想這一切，其實還有可能更驚險了。溺水的人會亂抓，小男孩能安全掛在我手上，是因為對他來說，我是巨人。但如果當時我沒有剛好伸出手臂，他抓到的就是我的女兒。

如果他先抓到是我的女兒，男孩就會像每個溺水的人一樣，死命抓住一切，拚命把我比較瘦弱的女兒往水裡壓。

而我，在這麼突然，又無法搞清楚情況下，看到我女兒受到攻擊傷害，一定是衝上前爭搶女兒。搞不好以為是霸凌，還把男孩推開，不會立即發現他需要幫忙。

想像一下，若是在這混亂、水花四濺的情況下，他那刺青刺到像「高領外套」的爸爸出現了。不就什麼都解釋不清了，我的小命就真的不保了，哈哈。

還好沒有出現誤會，大哥就把男孩從我手中抓起來到岸上罵，罵了幾句後，男孩的媽也出現了。媽媽出現後，大哥突然就不再罵了，而且絕口未提剛剛讓兒子落單差點溺水的事情。

對方媽媽身上也有同樣工法的藝術畫作，加上犀利剽悍的眼神，是個狠角色。根據我敏銳的觀察，如果剛剛他們兒子真的溺水了，我看大哥自己現在應該也是生死存亡、命懸一線吧！