母乳庫．提供特殊寶寶的「戰備糧」

文╱李藹芬 採訪諮詢╱臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科專任主治醫師吳宗儒

不是所有的寶寶生下來，都能依偎在媽媽身邊，吸吮乳房，而寶寶不在身邊又會導致媽媽產出乳汁的效率不佳，這時，該如何提供寶寶最好的營養呢？畢竟對這群特殊寶寶來說，母乳不只是食物，更是不可或缺的醫療級救命戰備糧。

「母乳最好」，特別是對早產兒或病嬰來說，母乳不僅是食物，更具有無可取代的醫療價值，臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科專任主治醫師吳宗儒指出，「早產兒容易有壞死性腸炎的併發症，研究證實，純母乳餵養能改善早產兒發生壞死性小腸結腸炎（NEC）的機率」。然而，早產兒的媽媽在泌乳機制上受限於母嬰分離，難以有效地產出母乳提供給寶寶，這時，怎麼辦？

根據ESPGHAN（歐洲小兒腸胃、肝膽與營養學會）指引建議，當親生母乳無法順利提供時，捐贈母乳（donor human milk, DHM）為早產兒餵養的最佳替代選擇。相較於配方奶，DHM最顯著的臨床益處在於可大幅降低壞死性小腸結腸炎的發生風險。

讓早產兒獲得安全的母乳餵食

不過，提供給早產兒的捐贈母乳不能私相授受，必須以嚴謹的標準篩選捐乳，確保整體無任何風險的疑慮，才能讓早產兒獲得安全的母乳餵食。2004年，在臺北市衛生局的推動下，臺灣有了第一座的母乳庫，這座設置在臺北市立聯合醫院婦幼院區的母乳庫，自成立至今，始終嚴格遵守北美母乳庫協會及英國母乳庫協會所制定的標準作業流程，2009年並通過英國母乳庫協會認證，成為全亞洲第一個獲得國際認證的母乳庫。吳宗儒醫師說，「母乳庫已經守護早產兒22年，運作的SOP也愈來愈嚴謹」。

成立22年．處理流程優化

婦幼院區母乳庫成立至今已22年，除了早期即設立在部立台中醫院的衛星站，為了進一步提升母乳可近性，先後擴增多家小型發送站，包括臺大、林口長庚、新光與台北慈濟等；台中則在衛星站之外，也多了中國兒醫、中山、中榮與童綜合醫院等發送站，「這些都是有收治早產兒的醫院，讓有需要的寶寶，能更及時獲得第一口的母乳」。

當然，在處理流程上也不斷加以優化！吳宗儒醫師說明如下：

1.導入智慧化冷凍庫存管理系統，確保母乳安全與品質：儲存空間由冰箱變為冷藏櫃，配合變頻與恆溫裝置，不僅省能源，在溫控上也更為精準（冷藏-4°C、冷凍-20°C）。同時，搭配保全系統，若有狀況，也可及時處理。運用RFID（無線射頻識別系統）技術，建立及時、透明與準確化的庫存資訊，提升母乳庫存的效率。

他補充，「過往的問卷審核，也因為智慧化判讀，從原本需要一週的時間，減為一至兩天即可完成，加上抽血檢驗報告可從鏈接醫院系統直接取得，大大提升捐奶的效率」。

2.高安全標準的無菌操作台：所有合格的母乳必須是完全無菌，因此，為了確保捐乳的極致衛生與安全，處理流程必須於專業的無菌操作台操作，進行匯集、分裝，送到檢驗室執行細菌培養，最後，經過巴士德低溫滅菌法以消滅病原體，再儲存於-20°C的冷凍環境。吳宗儒醫師指出，「我們的無菌操作台是P2實驗室所使用的生物安全櫃，母乳庫也計畫朝HACCP申請」。

3.以冷鏈配送冷凍母乳：全程冷凍控溫可維持母乳中營養及免疫因子穩定，確保捐乳品質。「自今年起，將送到發送站的捐乳改以冷鏈物流方式配送」，至於有需要的家庭，除了可自行前往婦幼院區母乳庫領取，也正在規劃「低溫宅配到家」，讓母乳哺育更便利。