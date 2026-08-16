【專欄_哺乳心樂園】母乳、鮮乳與配方的比較 了解差異．選擇適合產品

文╱國際認證泌乳顧問吳芃彧營養師

當媽媽因生理或職場限制無法全面哺乳時，配方奶便扮演關鍵替代角色。但該如何為寶寶選擇安全的奶製品，不妨先了解母乳、鮮乳與配方的差異，再做決定！

在寶寶成長路上，母乳是生物學的黃金標準，提供動態免疫防護。當媽媽因生理或職場限制無法全面哺乳時，配方奶便扮演關鍵替代角色。但從科學視角看，配方奶本質上是「以母乳為藍本，在加工廠重組的科技產品」，其演進是一段修正中的實驗。如何為寶寶選擇安全的奶製品，可以閱讀以下文章再做決定！

台灣嬰幼兒配方的法規命名與乳成分迷思

台灣對配方食品規範嚴格，由食藥署（TFDA）負責規範：

．1號嬰兒配方（0～6個月）：屬特殊營養食品，旨在完全替代母乳，需滿足嬰兒所有營養。

．2號較大嬰兒配方（6～12個月）：屬特殊營養食品，調高鐵質與蛋白質，輔助已吃副食品的寶寶。

．3號幼兒配方（1歲以上）：不屬特殊營養食品，僅需通過一般食品的檢驗法規即可。此時幼兒主食為固體三餐，配方奶僅為營養補充劑。

根據台灣國家標準規定，產品要標示「奶粉」，生乳或乳粉重量必須達100%；若添加其他營養且乳成分超過50%，則標示為「調製乳粉」。然而，市售許多3 號幼兒成長配方，因加入大量植物油、麥芽糊精與維生素，導致生乳粉含量低於50%，因此，必須命名為「幼兒成長配方」。家長翻到罐身背面確認品名，即可確認「生乳粉」含量是否達標。

母乳、牛奶與配方奶的三大營養素

一歲以下嬰兒絕不能飲用未加工鮮乳，這會造成腸胃與腎臟極大負擔。這些奶類中的三大營養素差異如下：

．蛋白質：母乳的乳清蛋白與酪蛋白比為 60:40，形成的凝乳細緻易消化。牛奶比例為 20:80，高酪蛋白易在胃中形成硬塊引發脹氣。配方奶則經科技調整回 60:40 或剪碎為水解分子。

．脂肪：母乳含有豐富的脂肪酸，且多被乳脂球膜包覆，非常容易消化。配方奶則利用添加乳脂球膜碎片，來加強膜上的營養成分（如神經鞘磷脂、其他醣苷），但其生物膜缺乏活性，因此結構不同。

．醣類：母乳 90% 以上為乳糖，能維持腸道酸性，並富含益生菌需要的母乳寡糖（HMOs）。配方奶雖以乳糖為主，但母乳寡糖的多樣性非常有限，而且許多 3 號幼兒配方為了熱量與口感，常添加麥芽糊精或蔗糖與香料，家長需注意這些隱形糖帶來的偏食與蛀牙風險。

配方作為加工品的研發歷史

配方奶的演進，是一部「發現缺陷、收集臨床、再回頭修正」的迭代史。科學家透過觀察嬰兒飲用反應，逐步補正配方的安全漏洞：從一開始19世紀研發出首款由牛奶、麥芽粉混合的專利嬰兒食品，隨後高溫殺菌技術大幅降低了感染死亡率。

但是一直到20世紀中，才發現早期配方粗糙，容易導致貧血；自1950年代起，才成功調整乳清蛋白比，並全面強化鐵質。接下來的50年間，為了改變早期使用廉價植物油易致嬰兒便祕，調整脂肪結構並添加 DHA。近年更利用生物科技合成 HMO，但種類仍極有限，都無法完全複製母乳真正的活體抗體。

瞭解配方奶是高度加工與臨床實驗後的產物，便能卸下科技光環迷思。當然，在母乳不足時，配方可以做為安心的替代品，但是也別忘了在滿一歲後，要適時銜接天然食物，才是務實且科學的育兒之道。