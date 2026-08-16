快訊

日職／讀賣巨人舉辦引退儀式 陽岱鋼感謝球迷：非常幸福

生產需要催生嗎？誰需要計畫性催生？

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

文／Tiffany 採訪諮詢／亞東紀念醫院婦產部主治醫師黃芃瑄

隨著預產期一天天的接近，有些孕婦的肚子絲毫沒有任何動靜，或者是在產檢時，被醫師告知可能需要進行「催生」，這也讓孕婦們開始擔心，催生好嗎？會不會經歷更長的產程？此篇文章將介紹催生適用的族群，以及解開常見迷思，讓孕婦們對催生不要再有誤解。

近年來，「選擇性催生（Elective Induction）」的孕婦愈來愈多。亞東紀念醫院婦產部主治醫師黃芃瑄指出，妊娠滿39週以後的低風險初產婦，在經產檢醫師專業評估且充分溝通後，可討論是否要進行選擇性催生；而催生的成功與否，與孕婦本身的子宮頸狀態息息相關。

「在臨床上，有一個量表稱為Bishop 評分表，它會根據子宮頸的擴張程度、變薄程度、質地、位置，還有胎頭下降高度來計算出一個分數，這個分數將決定孕婦適合採用哪一種催生方法。」

根據產兆狀態．分催生＆催產

黃芃瑄醫師表示，依據孕婦當下的產兆狀態，大家口中的「催生」，又可嚴格區分為以下兩種：

．催生（Induction of Labor, IOL）：在母體尚未出現自發性產兆（如陣痛、破水）時，藉由藥物或物理方式誘發子宮收縮與子宮頸變化，以達到生產的目的。

．加強宮縮（Augmentation of Labor）：當母體已自發性進入產程，但宮縮頻率或強度不足，醫師會給予藥物加強宮縮。

催生依據動機又分兩大類

在臨床應用上，催生依據「動機」又可分為兩大類：

．醫療適應症計畫性催生（Medically Indicated Induction）：因母體或胎兒存在特定的醫療適應症（如妊娠高血壓、過期妊娠等），經評估「胎兒續留子宮內的風險大於生產風險」時，必須主動介入的醫療選擇。

．選擇性催生（Elective Induction）：母嬰皆無醫療適應症的低風險狀態下，純粹因產婦個人規劃、交通或心理因素，選擇在足月且安全的前提下（通常為妊娠滿39週後），經醫師評估許可，並與產婦充分討論後，安排住院生產。

需要計畫性催生的6種情況

生產需要催生嗎？答案是不一定，只有當「胎兒續留子宮內的風險大於生產的風險」時，催生才是必要的醫療選擇。

黃芃瑄醫師指出，臨床上，最常見的計畫性催生時機包含以下6種：

．過期妊娠

．子癇前症／妊娠高血壓

．妊娠糖尿病

．胎兒生長遲滯

．羊水過少

．足月早期破水

催生過程兩階段

孕婦會對催生產生恐懼，大多來自於對催生過程的不認識。黃芃瑄醫師說明，在入院待產時，醫護人員會透過內診，確認子宮頸的擴張程度、厚薄度，以及胎頭下降的高度，再根據這些狀態，選擇適合孕婦的催生方式。催生過程主要分為兩個階段：

第一階段：子宮頸催熟

黃芃瑄醫師表示，當子宮頸未成熟時醫師會使用前列腺素（如PGE2），屬於一種陰道塞劑，來幫助子宮頸成熟，這類塞劑可隨時因應突發的過度宮縮而立即移除，安全性較高。

另一種物理性方法是「雙氣球導尿管擴張術」，也能幫助子宮頸達到成熟，它是利用水球物理性去擴張子宮頸，成功率與藥物相當，特別適合用於有子宮過度收縮風險的孕婦，只是施行過程較不舒服，目前使用率較低。

第二階段：加強宮縮

當子宮頸已足夠成熟，醫師會使用催產素（Oxytocin）點滴，來幫助產程進展。黃芃瑄醫師提到，催產素靜脈注射點滴會使用微量幫浦精準定量給藥，並在孕婦肚子上裝上胎兒監視器，根據宮縮頻率與胎心音的變異性，來調整劑量，也能避免子宮過度刺激。

【完整內容請見2026年08月號《媽媽寶寶雜誌》；前往媽媽寶寶官方網站

媽媽寶寶

追蹤

相關新聞

讓孩子了解創業背後的意義 培養新時代教育

新時代，新教育！了解創業教育更是培養孩子解決問題、勇於嘗試與承擔責任的能力。透過生活中的體驗與實作，更能培養創新思維、合作精神與面對挑戰的韌性，為未來做好準備。

寶寶睡不好與營養有關？掌握關鍵．打造黃金成長期

「明明吃飽了，怎麼還是一直夜醒？」「寶寶睡不好，是不是奶沒喝夠？」這是許多新手爸媽最常提出的疑問。多數家長會將睡眠問題歸因於作息、哄睡方式或睡眠習慣，卻容易忽略營養狀況，其實也是影響嬰幼兒睡眠的重要因素之一。

【專欄_全職爸爸育兒日誌】帶女兒去泳池．生死一線間 意外拯救溺水男孩

帶孩子去泳池，真的必須時時提高警覺！本來只是想保護女兒，不再被調皮男孩踢到，卻察覺男孩不是調皮，而是處於準溺水狀況。若非爸爸當時伸出手臂，讓溺水男孩抓住，後果不堪設想！

母乳庫．提供特殊寶寶的「戰備糧」

不是所有的寶寶生下來，都能依偎在媽媽身邊，吸吮乳房，而寶寶不在身邊又會導致媽媽產出乳汁的效率不佳，這時，該如何提供寶寶最好的營養呢？畢竟對這群特殊寶寶來說，母乳不只是食物，更是不可或缺的醫療級救命戰備糧。

【育兒照護】新生兒篩檢升級！納入SMA．掌握治療時機

對新生命而言，「新生兒篩檢」可說是預防遺傳代謝疾病的最佳防線，自2026年7月1日起，原本涵蓋21項疾病的「新生兒篩檢」，有了重大變革：一是由部分補助檢驗費200元，提高為全額補助檢驗費750元，二是納入脊髓性肌肉萎縮症（SMA），更具有非凡意義。

【專欄_哺乳心樂園】母乳、鮮乳與配方的比較 了解差異．選擇適合產品

當媽媽因生理或職場限制無法全面哺乳時，配方奶便扮演關鍵替代角色。但該如何為寶寶選擇安全的奶製品，不妨先了解母乳、鮮乳與配方的差異，再做決定！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。