生產需要催生嗎？誰需要計畫性催生？

文／Tiffany 採訪諮詢／亞東紀念醫院婦產部主治醫師黃芃瑄

隨著預產期一天天的接近，有些孕婦的肚子絲毫沒有任何動靜，或者是在產檢時，被醫師告知可能需要進行「催生」，這也讓孕婦們開始擔心，催生好嗎？會不會經歷更長的產程？此篇文章將介紹催生適用的族群，以及解開常見迷思，讓孕婦們對催生不要再有誤解。

近年來，「選擇性催生（Elective Induction）」的孕婦愈來愈多。亞東紀念醫院婦產部主治醫師黃芃瑄指出，妊娠滿39週以後的低風險初產婦，在經產檢醫師專業評估且充分溝通後，可討論是否要進行選擇性催生；而催生的成功與否，與孕婦本身的子宮頸狀態息息相關。

「在臨床上，有一個量表稱為Bishop 評分表，它會根據子宮頸的擴張程度、變薄程度、質地、位置，還有胎頭下降高度來計算出一個分數，這個分數將決定孕婦適合採用哪一種催生方法。」

根據產兆狀態．分催生＆催產

黃芃瑄醫師表示，依據孕婦當下的產兆狀態，大家口中的「催生」，又可嚴格區分為以下兩種：

．催生（Induction of Labor, IOL）：在母體尚未出現自發性產兆（如陣痛、破水）時，藉由藥物或物理方式誘發子宮收縮與子宮頸變化，以達到生產的目的。

．加強宮縮（Augmentation of Labor）：當母體已自發性進入產程，但宮縮頻率或強度不足，醫師會給予藥物加強宮縮。

催生依據動機又分兩大類

在臨床應用上，催生依據「動機」又可分為兩大類：

．醫療適應症計畫性催生（Medically Indicated Induction）：因母體或胎兒存在特定的醫療適應症（如妊娠高血壓、過期妊娠等），經評估「胎兒續留子宮內的風險大於生產風險」時，必須主動介入的醫療選擇。

．選擇性催生（Elective Induction）：母嬰皆無醫療適應症的低風險狀態下，純粹因產婦個人規劃、交通或心理因素，選擇在足月且安全的前提下（通常為妊娠滿39週後），經醫師評估許可，並與產婦充分討論後，安排住院生產。

需要計畫性催生的6種情況

生產需要催生嗎？答案是不一定，只有當「胎兒續留子宮內的風險大於生產的風險」時，催生才是必要的醫療選擇。

黃芃瑄醫師指出，臨床上，最常見的計畫性催生時機包含以下6種：

．過期妊娠

．子癇前症／妊娠高血壓

．妊娠糖尿病

．胎兒生長遲滯

．羊水過少

．足月早期破水

催生過程兩階段

孕婦會對催生產生恐懼，大多來自於對催生過程的不認識。黃芃瑄醫師說明，在入院待產時，醫護人員會透過內診，確認子宮頸的擴張程度、厚薄度，以及胎頭下降的高度，再根據這些狀態，選擇適合孕婦的催生方式。催生過程主要分為兩個階段：

第一階段：子宮頸催熟

黃芃瑄醫師表示，當子宮頸未成熟時醫師會使用前列腺素（如PGE2），屬於一種陰道塞劑，來幫助子宮頸成熟，這類塞劑可隨時因應突發的過度宮縮而立即移除，安全性較高。

另一種物理性方法是「雙氣球導尿管擴張術」，也能幫助子宮頸達到成熟，它是利用水球物理性去擴張子宮頸，成功率與藥物相當，特別適合用於有子宮過度收縮風險的孕婦，只是施行過程較不舒服，目前使用率較低。

第二階段：加強宮縮

當子宮頸已足夠成熟，醫師會使用催產素（Oxytocin）點滴，來幫助產程進展。黃芃瑄醫師提到，催產素靜脈注射點滴會使用微量幫浦精準定量給藥，並在孕婦肚子上裝上胎兒監視器，根據宮縮頻率與胎心音的變異性，來調整劑量，也能避免子宮過度刺激。