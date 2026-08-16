孕婦手麻不是缺鈣 解析孕期腕隧道症候群

文／游品姍 採訪諮詢／臺安醫院復健科主任柯蘋芯

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懷孕後，許多孕媽咪都曾有過半夜被手麻痛醒、早晨起床手指僵硬，甚至拿東西容易掉落的經驗。不少人第一時間以為是缺鈣、缺鎂，其實這些症狀更可能是「孕期腕隧道症候群」所造成，究竟為什麼懷孕容易手麻？哪些人是高風險族群？又該如何舒緩與預防？

「最近睡到一半手麻到醒來，是不是缺鈣？」「懷孕後拿手機久一點，整隻手都麻麻的。」「生完孩子後抱寶寶，手麻反而更嚴重。」

相信不少孕媽咪都有過類似經驗，也常誤以為是缺鈣或缺乏營養。然而，臺安醫院復健科主任柯蘋芯指出，孕婦手麻最常見的原因，其實是孕期腕隧道症候群（Carpal Tunnel Syndrome）。

根據臨床觀察，約有三成孕婦曾出現手麻症狀，尤其進入懷孕後期更容易發生。而所謂的腕隧道，位於手腕掌內側，是一條狹窄通道，裡面有正中神經及肌腱經過。懷孕期間受到荷爾蒙變化及水分增加影響，腕隧道內部空間變得更擁擠，當正中神經受到壓迫，就易形成腕隧道症候群。

為何孕婦容易有腕隧道症候群？

許多人以為孕期手麻完全是荷爾蒙造成，但其實荷爾蒙只是其中一項因素。柯蘋芯醫師指出，懷孕後為了供應胎兒生長，孕媽咪體內的血液量與組織液都會大幅增加，身體儲存更多水分，因此，容易出現水腫現象，當手腕周圍組織因水分增加而腫脹，就可能壓迫通過腕隧道的正中神經，進而產生麻木、刺痛等症狀。

也就是孕婦手麻的主要原因並非缺鈣，而是懷孕造成身體負擔增加，加上水腫導致神經受到壓迫，而柯蘋芯醫師表示，腕隧道症候群是孕期最常見的手麻原因之一。

除了懷孕本身造成的水腫之外，下列族群發生率也會更高，包含懷孕前就有糖尿病或妊娠糖尿病、孕期體重增加過快、原本就屬於肥胖體型、全身水腫較明顯、長時間維持相同手腕姿勢，其中，糖尿病容易影響神經循環，使神經更容易受到壓迫；而體重增加過快及水腫，也會提高腕隧道內部壓力，進而增加腕隧道症候群的發生機率。

孕期腕隧道症候群有哪些症狀？

一般來說，典型的腕隧道症候群，是因為正中神經受到壓迫，因此，麻木的位置具有一定特徵，常見症狀包括：大拇指麻木、食指麻木、中指麻木、無名指靠拇指側麻木（俗稱「三指半」）、手指刺痛或灼熱感、夜間或清晨時的症狀特別明顯，握力下降、拿東西容易掉落。

不過，柯蘋芯醫師也提醒，臨床上並非每位孕婦都完全符合「三指半」的典型表現，有些人可能覺得整隻手都麻，所以，若症狀持續或反覆發作，仍建議由醫師評估，而非自行判斷耽誤治療。