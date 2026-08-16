愛雅 母乳非考卷．而是愛的模樣

文／游品姍 攝影／Hedy Chang 化妝髮型／Joyce 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊

從懷孕、生產到迎接寶寶「跳跳」誕生，愛雅在近幾個月的社群分享，不再只是大家熟悉的幽默與開朗，而是多了許多新手媽媽才懂的疲憊、感動與真實。

適逢國際母乳週，《媽媽寶寶》邀請愛雅分享這段成為母親的旅程，她談的不只是母乳，更是在無數選擇與期待中，如何慢慢找到屬於自己的育兒步調，也重新理解「媽媽」這個角色的真正意義。

回想懷孕初期，愛雅坦言，最大的改變並不是身材，而是思考方式。過去的她，凡事講求效率，工作與生活都習慣按照自己的步調進行；但懷孕之後，每一個決定開始多了一個考量——孩子。

勇敢是成為媽媽後最大的改變

回想懷孕到生產這一路的變化，愛雅毫不猶豫地說，自身最大的改變，是變得更勇敢。「以前，很多事情都會照自己的節奏安排。」工作多年，一直是個習慣預先規劃的人，今天該完成什麼、什麼時候交件、最後一次修改要留到什麼時間，她在心裡都安排妥當，不會拖延，相信自己能在最適合的時機，把事情做到最好。然而，孩子出生後，她發現生活完全不是這麼一回事。「當媽媽之後，很多事情不能等。」

她笑說，育兒就像一連串永遠沒有停下來的挑戰，一個問題剛解決，下一個問題立刻又出現，沒有時間思考「等等再處理」，只能當下立即面對。「以前是按照自己的節奏生活，現在是事情來了，就要立刻處理。」

嫁給一個有責任感的人．是她做過最重要的決定

談起另一半，愛雅沒有特別強調浪漫，而是不斷提到一個關鍵字——責任感。她笑著說，當初決定嫁給先生，最大的原因就是因為他有肩膀。「如果以後生女兒，也會跟她說：挑另一半最重要的，就是有責任感。」

當然，夫妻之間還是會有磨合、有意見不同的時候，但她強調兩人的中心思想一直都沒有變，「我們都是希望把這個家照顧好。」也因為有共同的目標，即使遇到育兒上的新挑戰，兩人都願意一起學、一起調整。

如果有母乳就努力試試看

如果說育兒讓愛雅重新認識了「媽媽」這個角色，那麼，哺乳則是她成為母親後，感受最深刻的一堂課。懷孕期間，她曾分享，自己最害怕的，就是許多媽媽口中的「石頭奶」。「我一直告訴自己，如果有母乳就努力試試看。」因此，生產後第二天，即使剖腹產的傷口疼痛還很有感時，她便請泌乳顧問協助開奶，希望能提早建立泌乳機制，也降低石頭奶發生的機率。「那時候，傷口其實還很痛，但我知道如果想餵母乳，就不能一直等。」

她笑著分享一段讓先生至今印象深刻的小插曲。當時，乳房開始脹熱，泌乳顧問建議先用冰毛巾冰敷，沒想到冰毛巾才敷上沒多久，就因為體溫快速變得溫熱。先生看著毛巾，不敢置信地說：「你的奶到底有多燙？」夫妻倆現在回想起來，仍覺得既神奇又好笑。

真正的壓力不是擠奶．而是害怕自己做得不夠好

談起追奶，她沒有提到奶量，而是談起「壓力」。愛雅說，其實很多媽媽最大的敵人，不是母乳，而是來自心裡那份「我是不是做得不夠好」的焦慮。但她很慶幸，自己的先生從一開始就站在自己這一邊，「他一直跟我說，已經餵得夠好了。」這句話看似簡單，卻成了她最大的支持力量。

採訪結束時，愛雅再次提起那句她一直放在心上的話：「孩子是第一次來到這個世界，我也是第一次當媽媽。」沒有人生來就會當媽媽，也沒有一條所有人都適宜的育兒路，身為國際母乳週大使，她最想傳遞的，不只是母乳的重要，而是提醒每一位父母：在陪伴孩子長大的同時，也別忘了溫柔地陪伴自己。