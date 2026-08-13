寶貝篩檢出任務｜兒童發展篩檢(PeDS)巡迴推廣活動第1站來囉
關心孩子的健康就從「兒童發展篩檢(PeDS)」開始
為讓臺北市市民更能深刻了解「兒童發展篩檢(PeDS)」的重要性
臺北市政府衛生局結合媽媽寶寶特別進駐 #2026台北童樂會 活動現場
透過專業的宣導說明，讓民眾更了解兒童發展篩檢(PeDS)
一起健康守護我們的下一代
到現場找我們，就有機會獲得精美小禮物哦
現場上傳於115年8月1日後(含)完成PeDS之篩檢憑證(綠卡)，贈送「加碼禮」還有機會抽中「大獎」
\活動資訊/
2026台北童樂會
日期：115/8/15(六)~115/8/16(日)
時間：9:30~17:00
地點：臺北市南港展覽館1館4樓（臺北市南港區經貿二路 1 號）0525攤位
或網址 https://www.mombaby.com.tw/articles/9937585
*活動內容以當天實際為準，媽媽寶寶保有最終解釋權利
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