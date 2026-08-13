寶貝篩檢出任務｜兒童發展篩檢(PeDS)巡迴推廣活動第1站來囉

關心孩子的健康就從「兒童發展篩檢(PeDS)」開始

為讓臺北市市民更能深刻了解「兒童發展篩檢(PeDS)」的重要性

臺北市政府衛生局結合媽媽寶寶特別進駐 #2026台北童樂會 活動現場

透過專業的宣導說明，讓民眾更了解兒童發展篩檢(PeDS)

一起健康守護我們的下一代

到現場找我們，就有機會獲得精美小禮物哦

現場上傳於115年8月1日後(含)完成PeDS之篩檢憑證(綠卡)，贈送「加碼禮」還有機會抽中「大獎」

\活動資訊/

2026台北童樂會

日期：115/8/15(六)~115/8/16(日)

時間：9:30~17:00

地點：臺北市南港展覽館1館4樓（臺北市南港區經貿二路 1 號）0525攤位

更多活動說明

或網址 https://www.mombaby.com.tw/articles/9937585

*活動內容以當天實際為準，媽媽寶寶保有最終解釋權利

臺北市政府衛生局 廣告