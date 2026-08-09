115年【媽媽寶寶X臺北市政府衛生局】《寶貝篩檢出任務》系列活動

成為神隊友第一步．參加產前教育課程掌握理論與實務

寶貝的成長只有一次，從第一句話、第一個翻身，到主動分享需求與情緒，每個小進步，都是兒童發展的痕跡，需要您、我一同來守護。

臺北市政府衛生局為了鼓勵各位家長帶家中寶貝接受「兒童發展篩檢服務」，特別舉辦了本次抽獎活動，只要孩子於活動期間設籍臺北市、年齡為6個月至未滿7歲兒童，於今年度（115/8/1~115/11/14）完成兒童發展篩檢，填寫完成本問卷即可獲得抽獎資格，就有機會把贈品帶回家！

活動辦法

｜活動時間｜

115/8/1(六)09:00~115/11/14(六)18:00

｜抽獎資格｜

設籍臺北市、具健保身分之6個月至未滿7歲兒童

於115/8/1~115/11/14期間完成兒童發展篩檢，並進入下方問卷表單網址填寫上傳篩檢憑證照片

｜活動問卷表單網址｜

https://forms.gle/vqSkucgf3ZPGXifUA 或《 點此進入表單 》

｜上傳資料說明｜

於115/11/14 18:00前完成問卷填寫並上傳兒童健康手冊簽名及蓋有院所戳章之「兒童發展篩檢服務就醫憑證」照片

*若於今年因年齡橫跨2次篩檢而施作2次者，可分別上傳篩檢證明，獲得2次抽獎機會。

兒童健康手冊上傳範本

抽獎贈品與得獎公告

第一重｜月月抽

｜得獎公告｜

．115/8/1~115/8/21 23:59兒童家長上傳篩檢資料並符合者，115/9/2於本活動頁面與衛生局官網公告得獎者並Email通知

．115/8/1~115/9/14 23:59兒童家長上傳篩檢資料並符合者， 115/9/28公告得獎者並Email通知

．115/8/1~115/10/14 23:59兒童家長上傳篩檢資料並符合者，115/10/26公告得獎者並Email通知

．115/8/1~115/11/14 23:59兒童家長上傳篩檢資料並符合者，115/11/27公告得獎者並Email通知

月月抽第1獎：qbi 學習系列 - 123 數字基礎組／每月抽1名

月月抽第2獎：風車0-6歲Food超人點讀認知圖鑑/ 新版/ 第2版／每月抽1名

月月抽第3獎：飛利浦榨汁機(HR2738/00)／每月抽3名

｜領獎說明｜

得獎者須於Email寄件日次日起3日內，提供完整之收件地址與領據相關資訊，若領據資料填寫不齊全或逾期未回覆則視同放棄得獎資格

第二重｜篩檢厚禮獎

｜得獎公告時間｜

．115/8/1~115/11/14兒童家長上傳篩檢資料並符合者，115/11/27於本活動頁面與衛生局官網公告得獎者，並Email通知得獎者

頭獎：飛利浦咖啡機(EP5547/90) / 1名

貳獎：煙波飯店住宿券家庭房/ 1名

參獎：Nuby紫外線殺菌烘乾機(NB-U011)/ 2名

肆獎：haha kiddo抑菌循環風扇涼墊 / 3名

伍獎：貝恩嬰兒歡心禮盒 / 3名

｜領獎說明｜

得獎者須於Email寄件日次日起3日內，提供完整之收件地址與領據相關資訊，若領據資料填寫不齊全或逾期未回覆則視同放棄得獎資格。

第三重｜社群分享獎

媽媽寶寶每月在FB社群發佈一篇活動貼文，邀請民眾分享「兒童發展篩檢服務（PeDS）」給親友，每月抽獎一次(規劃5名/月)，4次共20名

歡迎進入媽媽寶寶活動說明頁《 查看最新活動網址 》

社群分享獎：施巴舒敏浴露1000ml／每月5名

｜得獎公告｜

． 115/8/1~115/8/21完成社群分享活動條件者， 115/9/2公告於媽媽寶寶社群貼文留言區

． 115/8/22~115/9/14完成社群分享活動條件者， 115/9/28公告於媽媽寶寶社群貼文

． 115/9/15~115/10/14完成社群分享活動條件者， 115/10/26公告於媽媽寶寶社群貼文

． 115/10/15~115/11/14完成社群分享活動條件者， 115/11/27公告於媽媽寶寶社群貼文

｜領獎說明｜

媽媽寶寶於公告日在該篇貼文留言區公告並標註得獎者FB帳號，並主動私訊得獎者，請得獎者於公告得獎名單次日起3日內私訊回覆Email，媽媽寶寶將於收到回覆次日寄送Email領據（包含：領獎者身分證字號、領獎者聯絡電話、收獎地址等）予得獎者，得獎者須於指定日期內提供完整之領據相關資訊(例：115/9/2寄送得獎通知，得獎者須於115/9/5 23:59前回信)。

若領據資料填寫不齊全或逾期未回覆則視同放棄得獎資格，將以Email告知，並由候補得獎者依序遞補。

本抽獎活動如有未盡事宜，臺北市政府衛生局與媽媽寶寶保留活動內容、獎項及相關細節之解釋與變更之權利，並會於媽媽寶寶官方Facebook和媽媽寶寶官網公告。

如對活動有任何疑問請洽：

1. 媽媽寶寶客服信箱：mom_marketing@mombaby.com.tw

2. 媽媽寶寶活動小組：02-2505-8989分機7001（服務時間為非國定假日之週一至週五10:00~18:00）

3. 臺北市政府衛生局：02-2720-8889分機1834（服務時間為非國定假日之週一至週五10:00~18:00）

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