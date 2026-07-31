政府補助6次兒童發展篩檢服務 好康報您知！
臺北市政府衛生局與媽媽寶寶舉辦一系列婦幼保健衛教講座，歡迎家長一起參加聆聽，一起用心陪伴孩子每一步。
當天實體參與者有參加禮，並有機會獲得QA禮及抽獎禮。臺北市政府衛生局鼓勵家庭成員共同參與，伴侶／其他照顧者當天共同參與，還可加碼抽精美兒童可水洗蠟筆畫卷組，豐富好禮，等您來拿！
《兒童發展篩檢服務PeDS 用心陪伴孩子每一步》
活動對象：設籍臺北市且未滿7歲兒童之照顧者
地點：城邦文化5A會議室（臺北市南港區昆陽街16號5樓）
時間：115年8月1日（六）下午2點~下午4點
講師：陳凱威醫師 (柳橙親子診所院長)
歡迎報名《活動報名網址》
參加禮：【Crosspace】純鈦兒童餐具組及【孩樂】天然防蚊貼片 (12入/盒)
數量有限，立即報名！
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