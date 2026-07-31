政府補助6次兒童發展篩檢服務 好康報您知！

臺北市政府衛生局與媽媽寶寶舉辦一系列婦幼保健衛教講座，歡迎家長一起參加聆聽，一起用心陪伴孩子每一步。

當天實體參與者有參加禮，並有機會獲得QA禮及抽獎禮。臺北市政府衛生局鼓勵家庭成員共同參與，伴侶／其他照顧者當天共同參與，還可加碼抽精美兒童可水洗蠟筆畫卷組，豐富好禮，等您來拿！

《兒童發展篩檢服務PeDS 用心陪伴孩子每一步》

活動對象：設籍臺北市且未滿7歲兒童之照顧者

地點：城邦文化5A會議室（臺北市南港區昆陽街16號5樓）

時間：115年8月1日（六）下午2點~下午4點

講師：陳凱威醫師 (柳橙親子診所院長)

歡迎報名《 活動報名網址 》

參加禮：【Crosspace】純鈦兒童餐具組及【孩樂】天然防蚊貼片 (12入/盒)

數量有限，立即報名！

臺北市政府衛生局 廣告