115年臺北市親子館兒童發展篩檢(PeDS)活動Ｘ寶貝篩檢出任務

孩子的成長，是一場只有一次的旅程。從第一聲啼哭開始，每一個微笑、每一句牙牙學語，都是無可取代的珍貴時刻；而在這段旅程中，有一項關鍵的陪伴，就是「兒童發展篩檢(PeDS)」。

為了守護每一位孩子的健康與發展，衛生福利部國民健康署自 113年7月1日起補助6次「兒童發展篩檢服務(PeDS)」，提供更完整的照護，由受訓合格的醫師進行，及早發現孩子在粗大動作、精細動作、社會發展、語言認知發展上的需求，及早給予協助，讓每個孩子都能健康長大。

115年7至9月在臺北市13間親子館提供免費「兒童發展篩檢服務(PeDS)」，歡迎育有６個月～未滿７歲，設籍臺北市的兒童及家長一起來參加，善用政府補助資源！

活動對象：

活動對象：設籍臺北市、具健保身分之6個月至未滿7歲兒童(不含小學一年級)，且於補助時程內尚未接受PeDS者

報名方法：

由此 線上表單報名 ，參加「兒童發展篩檢篩檢服務(PeDS)」

每場次限20人，優先報名者優先錄取，將以Email通知家長報名結果

收到報名成功Email者，若有使用親子館館內設施需求，仍需依親子館規定至親子館網站進行預約，始得使用館內設施

*溫馨提醒：當日請攜帶兒童健康手冊及兒童健保卡，未攜帶者恕無法提供篩檢服務

名額有限，歡迎踴躍報名參加！

當天參加篩檢並完成滿意度調查者，贈送施巴沐浴旅行組（每位受檢孩童限1份）

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

聯繫窗口：

（1）活動辦理相關問題請洽：媽媽寶寶公司江小姐02-25058989分機7399

（2）篩檢資格審核相關問題請洽：臺北市政府衛生局樊小姐1999分機1834

活動辦理單位：臺北市政府衛生局、媽媽寶寶、臺北市立聯合醫院、臺北市親子館

臺北市政府衛生局 廣告