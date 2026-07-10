親子瑜伽．掌握彼此節奏 建立親密連結的好法寶

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

文／游品姍　採訪諮詢／瑜伽老師Mandy

圖片提供／Shutterstock

所謂的親子瑜伽並不等同於成人瑜伽的課程，內容反而更重視於「互動性」與「趣味」，課程通常會依照孩子年齡設計，結合伸展、律動、故事情境、呼吸練習與雙人動作，讓孩子在遊戲中自然活動身體。

瑜伽老師Mandy表示，幼兒專注時間較短，因此，親子瑜伽不強調、聚焦於高難度的動作，而是透過呼吸、模仿動物、角色扮演或合作姿勢，增加孩子參與感，對家長來說，也是一種放慢生活、育兒步調、重新感受孩子節奏的機會。

0～2歲．適合的瑜伽動作

嬰兒在0～1歲期間，大腦與神經發展快速，適度的肢體刺激能幫助本體覺、觸覺與前庭覺發展，透過輕柔的伸展與律動，也有助於肢體協調、肌肉張力發展、增加安全感與親子依附，當爸媽透過觸碰、擁抱與眼神互動陪伴寶寶時，能幫助建立安全依附關係，也有助於情緒穩定。

1.抱膝排氣式（Gas Relief Pose）

讓嬰兒平躺於瑜伽墊，爸媽輕輕握住嬰兒雙腿，將膝蓋慢慢往腹部靠近，再輕輕伸直，並重複數次。此舉能夠幫助嬰兒腸胃蠕動、緩解脹氣不適、放鬆腹部肌肉、增加下肢活動度，這也是許多嬰兒按摩課程常見動作之一。

2.腳踏車運動

讓嬰兒平躺父母則握住雙腳，模仿踩腳踏車般輪流活動雙腿。腳踏車運動，能夠刺激嬰兒腿部肌肉發展、增加關節活動度、幫助腸胃排氣提升身體協調感，適合漸漸開始增加活動力的嬰兒。

2歲以上．適合的瑜伽動作

親子瑜伽不需要高難度技巧，重點是安全、互動以及趣味。Mandy老師指出，以下動作都非常適合家庭在家中，進行親子瑜伽的練習。

1.貓牛式（Cat-Cow Pose）

家長與孩子呈跪姿，吸氣時抬頭、胸口打開、肚子微下沉；吐氣時，低頭拱背、像小貓生氣彎起背部。如此，能夠放鬆脊椎與肩頸，增加身體柔軟度，幫助孩子感受呼吸節奏，舒緩久坐與駝背問題。

貓牛式是許多瑜伽課程中的基礎動作之一，因為動作簡單、節奏溫和，各年齡層都能參與，對孩子而言，模仿小貓拱背、小牛抬頭的過程，也能讓瑜伽變得像遊戲一樣有趣，不會覺得是在上課；對家長來說，貓牛式也是很好的舒緩動作，特別適合長時間抱小孩、低頭滑手機、久坐工作的父母，有助於放鬆肩頸與下背壓力。

2.下犬式（Downward Dog）

雙手打開與肩同寬，雙腳與髖同寬，手掌穩穩貼地，臀部往上抬讓身體形成倒V字型，脖子自然放鬆視線看向雙腳或地板即可。下犬式能夠伸展全身肌肉，包含背部、肩膀、小腿、大腿後側，對於久坐、活動量不足的孩子與家長都很有幫助，幼兒在支撐的過程中，需要使用肩膀、手臂與核心力量，有助於未來攀爬、跑跳與肢體發展。

另外，下犬式是一個很能消耗體力的姿勢，對活動量大的孩子來說，有助於釋放能量，同時搭配呼吸也能幫助情緒穩定。

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