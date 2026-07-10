三階段．發現自己的心之所向 從「心」出發的富足公式

珊迪兔

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身為家庭理財講師，我發現真正的富足不只是存摺裡的數字，而是是否擁有一種「知道自己要去哪裡」的清楚。最近，將所有感受總結成了一個公式：內在覺察（我要什麼）＋知識（我知道怎麼做）＋行動（我會去做） = 無敵。這個公式也是我即將出版的新書《值得過上好日子》的核心，透過這三個維度，親手繪製屬於自身的幸福地圖。

第一階段：內在覺察．找回「我要什麼」的生命主權

許多人在理財或規劃人生時，第一步往往是看別人怎麼做。看別人的ETF配息高、股票漲很多、孩子上各類藝班、看別人四處旅遊的生活十分精采……但在這一切「知識」進場之前，如果少了「覺察」，我們只是在複製別人的成功，而非活出自己的豐盛。內在覺察，是所有改變的起點，「它」能自省自身，「當拿掉所有的社會期待、撕掉媽媽、太太的標籤，內心真正渴望的生活品質是什麼？」

第二階段：知識．建構「我知道怎麼做」的底氣

如果覺察是方向盤，那麼，「知識」就是引擎的燃料，只有熱情與方向是不夠的，我們需要具體的路徑與工具。很多人不了解複利的力量，所以，害怕投資；不懂風險管理的邏輯，認為買保險浪費、不需緊急預備金或是隨意聽明牌進行投資。這種不安往往源於資訊的碎片化，沒有理解底層邏輯，因此，不知道自己在解決那些根本問題。

在《值得過上好日子》中，強調的不是艱澀的技術分析，而是「慢富」與「指數投資」的智慧。知識的作用，是為了讓我們「化繁為簡」，當掌握了商業邏輯與理財的基礎架構，就不再會被市場的雜音所左右，才能把精力跟時間用在生命中最珍貴的地方。

第三階段：行動．啟動「我會去做」的顯化力量

如果覺察是心，知識是腦，那麼，行動就是雙手與雙腳。很多朋友告訴我：「道理我都懂，但就是無法付諸行動。」而這通常是因為把目標設得過於遠大。「行動」的祕訣在於微小而持續，就像在健身房練習負重、在跑步機上調整坡度一樣，力量是一點一滴長出來的；在理財上，則是從今天開始記下第一筆心念帳；人生規劃中，則是報名一場嚮往已久的講座，或者是每天留給自己 10 分鐘的自由書寫。

「我會去做」是一種對自我的承諾，當開始行動，宇宙的資源才會開始匯聚，所謂吸引力法不是坐著冥想著，而是安定自己之後的行動，行動之後會發現，原本以為的阻礙，在行動的過程中反而變成了學習跟助力，會一次比一次更好。

這三個元素就等於是自己最堅定的守護者，當這三個元素合而為一，會感受到一種前所未有的「無敵」。