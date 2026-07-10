【晚孕世代】備孕不易．試管嬰兒來幫助

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

文╱李藹芬　採訪諮詢╱臺北醫學大學附設醫院生殖中心主任陳啟煌

人工生殖技術愈來愈普及，透過試管出生的嬰兒比例持續上升，甚至連接受試管療程的年齡也提高，臺北醫學大學附設醫院生殖中心主任陳啟煌分享，截至目前，求診個案年紀最大的是57歲。他指出，高齡接受試管療程常見以下問題：

AMH偏低

「AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）是很重要的生物指標，反映卵子的庫存量」，因為女性一生中的卵子總數，在出生時就已決定，並隨著年齡增長只減不增，陳啟煌醫師說，「這是自然老化的現象，但也是有年紀很輕，AMH只有零點幾，屬於卵巢早衰的極端個案」。

或許有人認為AMH偏低，等於與懷孕無望畫上等號，其實AMH代表「數量」，不代表「品質」，所謂「兵在精不在多」，只要有顆健康的卵子，就有懷孕的機會，但他指出，「歐洲人類生殖與胚胎學學會強調，從試管嬰兒（IVF）成功率到活產率，年齡（Age）與身體質量指數（BMI）被公認是兩大最關鍵的獨立指標」。

然而，對於有生育計畫的女性，AMH偏低有如一記警鐘——不要再蹉跎時間了。陳啟煌醫師強調，「AMH數值一路走低，就像在暗處悄悄發生，無聲無息，即使女性還沒有生育的打算，仍建議在健康檢查中加驗AMH，及早掌握卵子庫存量，適時調整生育計畫」。他補充，在北醫的員工健檢項目中，即已納入AMH的檢查。

胚胎染色體異常機率高

胎兒染色體異常，最常見的原因來自於卵子老化，在細胞分裂的過程中出現錯誤，導致染色體套數的增減。隨著年齡增長，卵子的品質會下降，使得胎兒染色體異常發生機率的風險增加。以唐氏症為例，25歲懷孕的發生率約為1/1350，35歲為1/350，40歲則是1/100。

為避免高齡懷孕容易出現胚胎染色體異常，進行試管嬰兒療程時，在植入前，可進行胚胎著床前染色體篩檢（PGT-A），篩選染色體正常的胚胎，以減少胚胎植入的數量，降低多胞胎的風險，也可減低流產的機率。

男性精子不良率高

雖然男性終其一生都能製造精子，「但品質也是會隨著年紀而下降，染色體異常的機會亦隨之增高」。隨著現代人的生活型態和環境轉變，精子數量變少已是普遍的問題，陳啟煌醫師表示，「10位男性的精液分析，大概有8位有異常的狀況。過往，大家總以為不孕主要是女性的問題，現在男女問題各占一半」。因此，針對不孕症檢查，男女雙方都應共同檢查。

經濟負擔大

陳啟煌醫師指出，年紀較輕的女性做試管，一次就成功的機會較高，高齡者則往往需要反覆治療，「不僅要面對流產的煎熬，承受的經濟負擔也較沉重，可說是事倍功半」。雖然政府有提供不孕症試管嬰兒補助，只是再加上相關自費檢查的費用，依舊是一筆可觀的支出。

另外，對於未來有生育打算，現在卻尚未有對象的女性，有人會選擇凍卵，以掌握自己未來的生育自主權。「凍卵屬於自費醫療項目，費用多寡與使用的針劑劑量（與個人年齡、AMH相關）、取卵的次數和顆數而有所差異。近年來，台灣各縣市針對凍卵有提供補助，若有規劃凍卵，不妨留意自己的設籍地是否有提供凍卵補助，可善加利用。

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