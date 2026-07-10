別用「為你好」勒索孩子 家長必修的自我課

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在教養孩子的過程中，許多父母出於愛與焦慮，常不自覺說出這些話：「你再不收玩具，我就全部丟掉」、「煮飯這麼辛苦，你竟然一口都不吃」……

我們以為這些話是在教導孩子，但對孩子而言，接收到的往往不是規範，而是「愛可能會消失」的恐懼。對孩子來說，父母就是全世界，因此，情緒與語言的影響，遠比我們想像來得更深。

什麼是「情緒勒索」？

根據心理學家 Susan Forward指出，「情緒勒索」通常包含三個核心元素：要求、抵抗與壓力。當父母沒有直接表達需求，而是透過孩子的恐懼、內疚或責任感來達成目的，就可能形成情緒上的壓力與控制。常見的形式大致可分為三種：

1.恐懼：用愛作為條件

「你不聽話我就不愛你了」、「你要是再這樣就不理你了」，孩子對這些話的理解是，如果不符合期待，就可能失去愛與依靠。這會讓孩子將「被愛」與「表現良好」綁在一起。長期下來，孩子容易發展出焦慮型依附，在人際關係中過度討好他人，害怕被拒絕或拋棄，進而失去自我判斷。

2.罪惡感：讓孩子為大人的情緒負責

「媽媽煮飯很累，為什麼不吃飯？」、「你這樣讓我很難過，是不是不愛爸媽了？」這類語言會讓小朋友誤以為，家長的情緒是自己造成的。孩子可能會內化為「都是我不好」，並開始過度敏感，習慣承擔他人的情緒責任。但實際上，大人應該為自己的情緒負責，而不是將壓力轉移給孩子。

3.義務感：用比較與付出綁住孩子

「看看別人多乖」、「爸爸媽媽辛苦賺錢，你應該要聽話」，當愛被包裝成「交換關係」，小朋友容易認為必須回報父母，才配得上被愛。這種思維會削弱小孩的自主性，讓他們將人生目標建立在「滿足他人期待」，而非「理解自己需求」之上。

家長的四個自我練習

關於在教育、教養的調整，不是責備自己而是理解背後的情緒來源，以下四個練習可以幫助父母逐步轉換溝通方式：

1.課題分離：這是孩子的學習不是我的評分

當孩子表現不如預期時，請先問自己：「現在是在幫助孩子，還是在釋放自己的焦慮？」小孩的行為屬於他的成長歷程，不等於父母的價值表現，不妨試著提醒自己，孩子的人生掌握在自身，大人能做的是陪伴與引導。

2.從威脅轉向自然後果

威脅式語言往往帶有情緒壓力，而採用自然後果的說法，則幫助孩子理解行為與結果的關係。

3.非暴力溝通四步驟

當孩子出現行為衝突時，透過清楚且溫和的方式表達。

4.管理自己的情緒

小朋友的行為常會觸發父母的情緒反應，因此，先穩定自我非常重要。

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