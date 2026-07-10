陪伴孩子．善用科技力量 日常評估發展很重要

文╱李藹芬 採訪諮詢╱成大醫院小兒部聯合評估發展中心主任杜伊芳．國立成功大學職能治療學系教授兼系主任林玲伊

早療的重要性，愈來愈廣為人知！然而，成大醫院小兒部聯合評估發展中心主任杜伊芳表示，在評估、擬定療育計畫的過程中，不斷看到個案與家屬有各式各樣的需求，卻又無法適時得到協助，令她頗多無奈，「醫療端所能做的只是一部分，尤其以現行門診的看診狀況而言，每一個診次，每一個個案大概僅能分配到5分鐘，但是要衛教的內容卻需要1小時說明……」。

日常中觀察孩子發展．適時給予刺激

對此，長年評估孩子發展的杜伊芳醫師想，「自己有社會責任該做點什麼事」，她構思在網路上建立一個平台，內容涵蓋0～6歲兒童在認知、語言、動作及情緒行為等各面向的發展介紹，並提供居家可運用的衛教對策與訓練遊戲，協助改善發展狀況。「只要有網路，任何有需要的人都可不受時空限制，善加運用平台上的內容，觀察孩子的狀況並適時給予刺激，相當便利」。

建置這樣的平台需要不少的經費，杜伊芳醫師自2022年開始籌措，並與林玲伊主任共同規劃內容。平台的建置不只需要醫療各領域的專業，也需要軟硬體的科技專業，因此，由成大醫院兒童聯合發展評估中心攜手兒童醫學、發展心理、物理治療、職能治療、語言治療、親職教育、電機工程與AI資訊等各界專家，共同合作為建構「育兒成｜兒童發展整合照護平台」而努力。

「育兒成｜兒童發展整合照護平台」，所提供的內容兼顧專業度與實用性，林玲伊主任表示，「將專業的兒童發展與早期療育知識轉化為父母看得懂的文句，才能成為用得到的工具」，期望以此做為父母育兒的後盾，「不用因為擔心而到處查資料，卻又無法判斷正確與否，反而更添焦慮程度」，林玲伊主任強調，「我們的內容是可以被相信的！」內容不只引用文獻，也經過實證，照著做，是看得到孩子有所進步的。而這些內容也可做為父母與醫師或治療師溝通時的參考工具！

完善的內容規劃

平台內容的規劃可說是相當詳盡且面面俱到，分為八大區塊：兒童神經發展介紹、兒童發展遲緩介紹、兒童神經發展篩檢、發展遲緩療育對策、疑似遲緩就醫指南、早期療育資源介紹、家長紓壓自我照顧，家長經驗分享故事等。

杜伊芳醫師表示，「育兒成｜兒童發展整合照護平台」提供全面的衛教內容與指引，期望以此補足門診因時間不足的缺憾──醫師沒能多講一點的無奈，家長想要多問一點卻不允許的失落，同時，讓療育課程不受時空限制，隨時可融入生活中，給孩子更多的機會練習，有助其早日追上應有的發展進度。

專業且豐富的內容，有如家長教養路上的一盞明燈！在明燈的照耀下，不只照亮了孩子的成長之路，也照亮了照顧者原本焦慮不安的心，原本面對發展遲緩的無力感，也逐漸化為引領孩子迎頭趕上的巨大能量，堅定地往更好的表現前進！