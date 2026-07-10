孕婦牙痛怎麼辦？該治療還是要治療，避免問題變嚴重

文╱李藹芬 採訪諮詢╱中華民國口腔顎面外科學會理事長暨三軍總醫院牙科部口腔外科主治醫師李曉屏

在台灣，牙科診所四處林立，但由於多採取預約制，孕媽咪臨時有急性牙痛需要就醫，往往容易遇到「今日預約已滿」，但牙痛難耐加上心急如焚，哪能等到可預約日期？中華民國口腔顎面外科學會理事長暨三軍總醫院牙科部口腔外科主治醫師李曉屏表示，「醫學中心或區域醫院的牙科天天都有門診，且有完善的次專科，通常醫院會保留現場掛號的名額，臨時有需要的孕婦可善加利用」。

他進一步指出，「醫學中心還有牙科急診，若在半夜或假日發生牙痛，且伴隨臉部腫脹、難以忍受的劇痛，建議直接前往醫學中心急診就醫。治療過程中，需要會診婦產科（例如評估用藥），也沒有問題」。

建議孕前做好各項牙科治療

許多人總以為「孕期不能治療牙齒」，李曉屏醫師表示，「孕期牙齒感染若未即時處理，可能引發全身性發炎反應，進而增加流產或早產風險」。只是孕期治療牙齒，需要綜合考量的因素包括：孕期中的藥物使用與麻醉安全性、放射線劑量與手術適切性的急症處理等。

為降低孕期發生牙齒需要治療的風險，李曉屏醫師建議，「懷孕前，做好各項牙科治療」。

孕期治療牙齒之種種

許多孕媽咪擔心孕期進行牙科治療，使用的麻醉藥物或X光會影響胎兒，因而選擇隱忍牙痛，但這反而可能增加風險。李曉屏醫師強調，孕期若有牙齒問題，該就醫還是要就醫，避免問題變嚴重，進而影響母胎健康。對於孕期治療牙齒，他提出以下說明：

孕期治療牙齒可做處置

一般而言，懷孕全程都可進行口腔檢查，但通常會依照孕期調整治療強度：

．第一孕期（0～3個月）：在胎兒器官發育期，建議僅進行緊急處理或洗牙。

．第二孕期（4～6個月）：在胎兒發育穩定階段，是進行補牙、拔牙、根管治療的安全期。

．第三孕期（7個月以上）：應避免長時間仰臥，以防壓迫血管造成不適，僅建議急症處理。

孕期治療牙齒使用藥物

根據美國食品藥物管理局（FDA）規範，將孕婦用藥的安全性劃分為A、B、C、D、X等5個等級，「一般而言，牙科用藥如普拿疼或第一線抗生素大多屬於B級，對胎兒是較安全的藥物。但如需使用，須遵照醫師指示而勿延誤治療」。

孕期治療牙齒麻醉安全

李曉屏醫師指出，除了考量孕婦本身的狀況外，也要避免麻醉藥物經由胎盤影響胎兒的生命徵象。萬一治療過程需要使用麻醉藥物，因屬局部使用，且一般牙科麻醉常用的局部麻醉劑Lidocaine，在妥善劑量控制下為B級，屬安全用藥，不用擔心對胎兒有所影響。

孕期治療牙齒X光劑量

根據美國牙醫學會（ADA）與美國婦產科醫學會（ACOG）的共識，在使用適當防護措施下，懷孕期間接受必要的牙科X光是安全的。個體每年天然背景輻射約為1.5～3.0 mSv（毫西弗），小於5 mSv的輻射劑量無已知風險。李曉屏醫師指出，「常見的X光檢查輻射劑量：根尖片約0.005mSv、全口環景攝影約0.014 mSv，孕媽咪不需要擔心輻射劑量超過的問題」。

他補充，甚至考量牙科X光檢查對健康風險影響極低，國際輻射防護組織不建議將鉛護頸及鉛衣做為例行性防護措。