懷孕產後都易引發自律神經失調？及時察覺自我．擁抱情緒

文／游品姍 採訪諮詢／國泰綜合醫院精神科主任單家祁

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懷孕是女性一生中身體變化最劇烈的時期之一，除了荷爾蒙改變，還包括心理壓力、睡眠品質下降、生活節奏被打亂等，都可能影響自律神經平衡，由於症狀橫跨身體與情緒，也讓許多孕婦誤以為只是自己太緊張、太敏感，因而忽略了身體正在發出的警訊。

國泰綜合醫院精神科主任單家祁表示，所謂的「自律神經失調」，以現今的臨床上診斷來說，並不算是正式的疾病診斷名稱，而是一種對狀態的描述，包含每一個人在面對外界刺激、壓力時，身體會出現的一系列反應。

為何懷孕時容易引發自律神經失調？

懷孕是一段身體與心理同步改變的歷程，當身體開始出現失眠、焦慮、心悸、胸悶或長期疲憊時，也可能是自律神經正在提醒身體已經超出負荷，而關於孕期易出現自律神經失調有3大原因需要了解，以及時覺察自身狀態：

1.荷爾蒙劇烈波動影響神經系統

懷孕後，體內的黃體素與雌激素會迅速上升，雖然這些變化是維持胎兒發育的重要機制，但同時也會影響情緒與神經調節，有些孕婦會變得容易焦慮、情緒起伏大、特別敏感，甚至對外界刺激更加在意，尤其在懷孕初期，身體尚未適應荷爾蒙改變，更易感到疲倦、煩躁與不安。

2.心肺與循環負擔增加

懷孕後，孕婦體內血液循環量會明顯增加，隨著胎兒逐漸長大，橫膈膜受到壓迫，孕婦可能會出現：呼吸比較喘、容易心悸、胸口悶、稍微活動就感到疲累，這些變化雖然屬於孕期常見現象，但若長時間讓身體處於緊繃模式，交感神經便容易持續亢奮，進而導致自律神經失衡。

3.累積龐大的情緒與心理壓力

懷孕不只是生理改變，更伴隨大量心理壓力。包括：擔心胎兒是否健康、害怕生產疼痛、擔心自己無法成為好媽媽、對未來生活感到不安等等，當大腦長時間處於高壓狀態，交感神經便會持續被啟動，難以讓身體真正放鬆。

如何遠離孕期產後自律神經失調？

從懷孕到產後，女性經歷的不只是身體變化，更是一場身心全面重整的過程。單家祁醫師表示，若女性在懷孕前就有較明顯、較嚴重的經前症候群，例如：經前情緒起伏大、失眠、焦慮、胸悶、頭痛或腸胃不適等情況，代表原本荷爾蒙調節就較為敏感，當進入孕期與產後，面對更劇烈的荷爾蒙變化、睡眠中斷與心理壓力時，便可能更容易出現自律神經失調問題，尤其產後在長期疲憊與照顧新生兒壓力下，也較容易合併心情低落、焦慮，甚至增加Baby Blue與產後憂鬱的風險，提醒孕媽咪，若本身過去就有明顯經前不適史，孕期、產後更應特別留意自身身心狀態。

尤其許多媽媽會誤以為自己只是「太累了」、「想太多」，卻忽略了情緒與身體其實早已超出負荷。若發現自己長期出現失眠、焦慮、情緒低落、容易哭泣、無法放鬆，甚至對原本喜歡的事情失去興趣時，便可以試著透過「愛丁堡產後憂鬱量表」進行初步自我檢視，了解近期情緒狀態。若量表分數偏高，或情緒困擾已經影響生活與照顧孩子，建議及早尋求婦產科、身心科或心理專業協助，避免長期讓壓力與情緒持續累積。