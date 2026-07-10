親子出國「趣」哪裡？想自駕．可選韓國濟州島

圖╱背包Ken

如果你願意在韓國自駕的話，那濟州島會變成超適合親子旅行的地方。

航程超近

我常常在講，對於有6歲以下小孩的家庭來說，「直飛」＋「4小時內」的航程，個人覺得是最好讓父母練手或壓制的飛航環境。

台灣直飛濟州島要多久呢？大約兩小時，實在是太近啦！而且這幾年陸續加入兩地直飛的班次不少，尤其是低成本航空，選擇很齊全。

濟州島對台灣的距離及相對位置，大約近似日本南部的九州。環顧台灣周圍，我覺得適合親子出國的地點中，只有沖繩一地是比濟洲島航程更近的。其他像是東南亞各地，任一處航程約略也是3小時起跳。

自駕便宜容易．親子旅遊超方便

大家都知道吧，有小孩的話超需要汽車。光是在台灣要出遊，行李跟小孩放車上直達目的地，跟牽孩子又提行李轉乘車，就是天壤之別。

濟州島自駕非常簡單，即使國外駕車新手，也不覺得有太大的心理壓力。因為駕駛座跟道路跟台灣是同方向的，而且導航資料、交通號誌等等很齊備，加上又是道路建設良好的法治國家。

第一次韓國自駕的台灣人，多數會選樂天租車，主因是它的保險很全面。有多全面呢？全面到取車、還車，雙方都不檢查車況，反正一般車損幾乎都在保險範圍中。如果不是在樂天租車，保險雖沒有那麼全面，但租車費用卻會少超級多。

人工室內外園區多．網美餐廳咖啡店多

濟州島的自然風光很驚人，尤其是漂亮的海岸很讓人療癒，但我在這篇就不多寫了。因為我想多著墨的，是大家可能沒注意到，但特別適合帶小孩之處。

濟州島是韓國人長年的度假勝地，已經有很多商業化的娛樂設施投資。說點煞風景的，這些設施不少可能跟當地人文沒什麼連結，但娛樂性跟規劃都實在很好，尤其不少是全╱半室內景點，不管是炎夏、雨季、小孩嬌嫩、父母嬌嫩（？）都可以躲進去玩，例如濟州Aqua Planet海洋世界、史努比庭園、Jeju Waterworld、Running Man 主題體驗館、ARTE MUSEUM沉浸式媒體藝術博物館等。

再來是網美餐廳、咖啡店。什麼？很多人會覺得，帶小孩就是千萬不能去網美店。幽雅寧靜的有限空間，跟帶小孩的需求完全相反。由於濟州島有的大優勢是自然風光及土地空曠，所以，非常容易找到一種網美店──結合了戶外或自然環境的。

這給了父母一個身心平衡的機會，並非都是去小孩喜愛的玩樂點，也可以是讓大人能療癒、飲食、拍照的網美店。而小孩不時可以切換到戶外環境放電，避免在室內久了，沒耐心也控制不住。像我這次去的濟州島倫敦貝果博物館（但不是博物館，是景觀餐廳），外面走出去就是礁石海岸。還有星巴克THE濟州松堂公園R店，外面是巨大的假山庭院。

之前沒想到．現在快放入口袋名單

濟州島算是一個舊的旅遊區，但對台灣人是一個新崛起的目的地。舊，是因為韓國已經把它視為度假勝地打造很久了，所以，觀光資源豐富；新，則是因為這幾年增加不少直航台灣的班機，加上免簽跟韓流吸引，旅遊人次增加。再加上2022年台韓簽了「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，空陸交通更方便後，才更能夠好好玩濟州島。