納豆＆依依：愛的練習曲

企劃╱游品姍 文╱葉怡君 攝影╱Hedy Chang 化妝髮╱Hester（依依）、Ronan（納豆） 造型╱Kathy Hsu

攝影棚的燈光亮起，依依側身站立，那微微隆起的輪廓在鏡頭下像是一枚溫潤的珍珠。她身後的納豆，儘管在鏡頭前還是鏡果十足，但鏡頭落下時，眼神不再只是過往螢幕上的喜劇節奏，而是一種安靜的、甚至帶點「女兒狂」預備軍的憨厚守候。

這對經歷過生死大關的戀人，現在正迎向人生最甜蜜也最混亂的挑戰。

當爸媽前 先實習

「很多人問我怕不怕，其實我好像蠻得心應手的。」依依笑著說。這份自信並非憑空而來，家裡有四個兄弟姊妹，身為大姊的她，下面還有兩個妹妹、一個小了快十歲的弟弟。換尿布、泡奶粉，這些在新手媽媽眼中如臨大敵的瑣事，曾是依依青春期裡的日常背景音。

喜歡小孩的她，簡真是所有妹妹心目中的「夢幻姐姐」。她甚至會讓妹妹「去放風」兩三天，自己單獨跟納豆挑戰照顧姪女。「我發現照顧小孩沒有想像中辛苦，可能我骨子裡就是那個習慣照顧全家人的大姊。」

但照顧嬰兒不是每一刻都歲月靜好。姪女也會有沒來由地大哭、怎麼哄都停不下來的時刻。依依說，當時她抱著姪女不停地晃動、安撫，直到寶寶突然抓起她的手指頭開始吸吮，就像吸母奶一樣——那種微弱卻強大的依賴感，瞬間擊中了她：「那一刻，我真的覺得自己準備好要當媽媽了。」

對依依而言，當媽媽是憧憬，但看著父母拉拔四個孩子長大，她深知這不是一場辦家家酒。「因為看過爸媽養四個小孩的樣子，我知道那種辛苦不是開玩笑的。」依依坦言，對於母親這個角色，她既憧憬又充滿敬畏。那種敬畏讓她變得極度務實，她不相信「順其自然」這種浪漫的說法，她相信的是「準備就緒」。

「我一定要一切準備就緒，要先能照顧好自己，才能照顧這個小生命。」

有時哭有時笑 試管的每一針都是勳章

她是那種一旦目標確立，就會精準執行的人。結婚前就測過身體素質，知道懷孕對她而言並非易事，於是婚後她沒有任何遲疑，直接選擇了試管療程。

「但很痛苦，因為演藝人員就是會長期處在飲控狀態。加上我是學營養系的，我對身體的控制有一種近乎強迫的自律。」依依回憶，大學時在台中唸書，美食太誘人讓她一年胖了15公斤，後來她硬是靠著專業知識，在半年內健康地減掉15公斤。這種「掌控感」，一直是她的安全感來源。

然而，試管療程卻是這份掌控感的終結。

「打排卵針的一個禮拜，我就胖了8公斤。」這對一個長期飲控、甚至對容貌有點焦慮的她來說，是生理與心理的雙重打擊。每天早上站在體重計上，都是一場自我否定的戰爭。

鏡子裡的自己變得浮腫，肚皮因為療程而脹得比懷孕三個月還要大，沉重且發癢。依依說：「我一邊對著鏡子罵自己是個大胖子，一邊又要摸著肚子說：『你要好好照顧自己喔，這一切都是為了好的結果。』」

在那段起伏的日子裡，她選擇在家人面前扮演那個幽默樂觀的大姊。她會自嘲地開玩笑：「說不定又失敗啊，沒關係啦！」用一種雲淡風輕的姿態裝作不在意，但其實每一天夜裡都好煎熬。那種焦慮是無止盡的，是對未來、對身體、對期待落空的全面防守。

那些深夜的煎熬，最終化作她想拍影片分享的動力：「過程起起伏伏，有時哭有時笑，我想告訴那些正在經歷這一切的人：打針不恐怖，恐懼的是未知。只要結果是好的，那些哭過笑過的起伏，都是勳章。」

憂鬱來襲：對抗孕期情緒大魔王

即使是如此強大的依依，也遇到了孕期最難纏的對手：情緒。

「以前我妹說產後憂鬱，我真的不能體會。我覺得納豆生病我都熬過來了，還有什麼難關過不去？」但賀爾蒙的力量，遠超乎她的理性預期。

她描述了那個讓她至今仍感到可怕的瞬間。那天工作很順利，與納豆的晚餐也很愉快，但在進入浴室、一個人面對熱水霧氣的瞬間，情緒突然毫無預警地被「抽掉」了。

「那種感覺像自由落體，心裡空空的，像是一場畢業旅行後的空虛，又像是狂歡後的安靜。」

這種沒來由的情緒黑洞，成了她孕期中最害怕的事。但她知道自己就是閒不下來，於是就用「依依」的解法對症下藥：既然情緒要抽空我，那我就用更多的雜事填滿它。

她在廁所裡夾起自拍棒追劇，看最吵鬧的談話性節目，把洗澡後的保養程序從三道增加到十道。她對抗情緒的方法不是深思，而是「分心」。她知道那種低落是賀爾蒙的惡作劇，所以她選擇不給情緒放大的空間。這招也真的奏效了！

納豆「女兒狂」預告登場

知道是女兒的那一刻，納豆哭得一把鼻涕一把眼淚。他感性地說：「如果女兒像依依，那我就像有兩個老婆，甜蜜加倍。」

但依依已經開始擔憂納豆的「寵溺無下限」。她拿妹妹的女兒當教材，衛教納豆不能讓孩子亂吃東西。像是炸機啊、可樂都要避免，以免性早熟。

納豆委屈巴巴地問：「可是爸爸很愛吃怎麼辦？」

依依一臉嚴肅：「那你躲起來吃！」

納豆：「可是女兒好可憐……」

依依：「她不知道就不會覺得可憐。」

這種對未來的教養討論，已經高頻率地出現在他們的日常中。依依常觀察妹妹帶小孩的過程，發現有些孩子六個月就要抱、出遊要背，她已經在心裡進行了無數次的沙盤推演。她要孩子不是溫室的花朵，但也要給她剛剛好的自由。

不只是「順便」：納豆的務實溫柔

訪問依依的時候，她有說不完的心得，但訪問納豆的時候，他總是很酷地說「自己沒做什麼」、「都是應該的啊」，其實在依依眼裡，這位魔羯座丈夫簡直是「埋頭苦幹」的典範。

「他做了超多，只是他覺得那是日常，不值一提。」依依描述，納豆即使通告再晚、甚至尾牙喝醉了，回家也一定要洗碗、倒垃圾。去妹妹家，他也是那個主動洗奶瓶的人，然後帥氣地說一句：「沒關係我洗，順便。」

納豆的浪漫是不張揚的。像依依有練重訓、體力很好，覺得不需要人幫忙拿包包，但納豆永遠會默默把包包提走(她笑說：順便連她想吃的紅豆餅一起提走)，走路時也永遠把她往馬路內側推。當依依誇獎他時，納豆嘴上說沒什麼，嘴角卻會偷偷上揚。

像這種小事，一般人並不一定發現，但依依是懂得欣賞務實浪漫的金牛座，難怪兩人的頻率可以契合地這麼得剛剛好。

從備孕到孕期 超前佈署的肚皮保養哲學

很多人以為孕期紋路的保養，是看到兩條線才開始的功課。但對依依來說，這場「肚皮保衛戰」在備孕、甚至做試管時期就已經悄悄開打。

「因為我曾全程陪伴妹妹經歷孕期，看著她因為疏忽而在胸口與肚皮留下愛的印記，這讓本就有些容貌焦慮、連腋下美白雷射都定期報到的我暗下決心：我從做試管就開始保養肚皮了！」

在做試管療程、肚子因為藥物脹得比懷孕三個月還大、肚皮又沉又癢時，就開始瘋狂擦慕之恬廊的姙娠油保養。當時身邊的人都覺得她瘋了，但事實證明，機會是留給有準備的皮膚——現在的她，不僅擺脫了孕前雙腿困擾許久的毛囊角化問題，肌膚甚至比懷孕前還要細緻滑嫩。

這場長期抗戰，也讓依依升級為「成分專家」。

備孕時她曾因為盲目擦油，被熱心的前輩媽媽提醒「精油比例不對會影響胎兒」，這才驚覺孕婦禁忌這麼多！從那刻起，看懂成分表、篩選安全無害的天然配方，成了她的直覺反射；懷孕後對嗅覺變得極度敏銳，香氣是否療癒舒服、能否安撫孕吐帶來的不適，也成了挑選保養品的嚴格標準。「最簡單安全的方法，就是認明知名品牌了！」

依依想嘗試親餵、想自然產，她想徹底體驗這份「當媽媽的真實感」。

為了順利自然產，她很早就開始設計運動菜單那些開髖、引導胎頭下降的動作，每一招、每一式都是為了自然產。從頭到腳的肌膚呵護，到由內而外的體能鍛鍊，這不只是為了維持美麗，更是一位母親為了迎接新生命，所能做出的最溫柔而強大的全方位準備。

狗狗與新生兒：一樣重要

依依來自一個愛狗之家，全盛時期家裡甚至養過15隻狗！現在她身邊這隻15歲的老狗，是從大學就陪著她的領養犬。連本來對寵物無感的納豆，都因為依依成為了一名稱職的「剷屎官」。很多孕婦會為了孩子送走寵物，但對依依來說，狗狗就是家人，和孩子一樣重要！

「我想同時照顧好寶寶，也照顧好狗狗的情緒。」她甚至已經打算幫狗狗也準備一份專屬的嬰兒衣和副食品。在她看來，讓孩子在寵物堆裡長大，頭好壯壯，這才是最自然、最有愛的教育。

準爸爸納豆的緊張真心話

以前的納豆，看到朋友家那種軟綿綿、像豆腐一樣的小嬰兒，手伸出去都不知道該放哪，根本碰都不敢碰。但當他第一次在超音波螢幕上聽到那『咚咚咚』、強烈又快速的心跳聲時，整個人是傻掉的。那一刻才驚覺，這一切不再只是肚子隆起的畫面，而是真的要當爸爸，迎來一個全新生命了。

「我還在說服自己要陪她進產房，太緊張了！」納豆笑著承認，男人當了爸爸，其實也會有不勇敢的時候，但為了老婆，說什麼都要把勇氣ㄍㄧㄣ出來。

依依喜歡手作、捏陶、畫畫，納豆也愛陪著她一起做手作，現在也期待著小隊友加入。可以預見未來的家庭生活，那畫面會有多可愛。

依依看著納豆，眼裡閃爍著光。「我都跟納豆說，我們要找顧身體，努力工作，陪伴孩子長長久久，也要成為讓小孩驕傲的爸媽。」

這場實習還在繼續，這對小隊友的快樂冒險，才正要進入最精彩的章節呢！