【精算媽咪的家計簿】全職媽媽需要理財嗎？投資從記帳開始

文／珊迪兔 圖片提供／Shutterstock

有一次在講座上，一位聽眾問我：「老師，我是全職媽媽沒有收入，還需要學理財嗎？」她說這句話時，語氣裡帶著一點不好意思，好像沒有收入是一件很罪惡的事情，我發現在很多人的想像當中，「理財」似乎是有收入的人才需要做的事。

媽媽是家庭CEO

如果我們把家庭想像成公司，財務運作用角色來區分，就是創造收入的人、管理資產的人與管理風險的人。創造收入的人就負責賺錢；管理資產的人，懂得安排家庭的支出，預算、儲蓄；管理風險的人，會思考醫療、教育、退休與各種未來可能出現的情況，並進行財務規劃跟投資。

在單薪家庭的情形下，因為爸爸已將精力花在賺取收入，如果還要他來負責管理投資，反而會造成負擔，所以，後面兩個角色大多由媽媽扮演，換句話說，因為必須掌握家中的大小事，很多媽媽就是家庭CEO，也有多擅長投資的媽媽，一開始都是從日常記帳開始。

全職媽媽更需要了解投資

每個月現金流如何？需要多少錢？哪幾個月要預留現金？當一個人真正理解自己的金錢流動，就不容易被焦慮或衝動影響決策。家庭理財的第一步，其實不是投資，而是看見自己的金錢狀態，首要任務就是讓家庭是安全的！當知道自身擁有多少資源，也能知道現金運作的邏輯的時候，就能同時為自己保留退路，在做理財的決定上，便能顯得更加從容，這也是很多媽媽開始建立財務安全感的第一步。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

家庭理財最重要的，不是追求最高的投資報酬，而是塑造財務安全感，當有基本的儲蓄、清楚的支出規劃，以及長期投資的習慣時，很多生活壓力會自然減少，孩子也會在比較穩定的環境裡成長。這種穩定感，往往就是媽媽在背後慢慢建立起來的。

社會常常用「有沒有收入」來衡量一個人的價值，但如果從家庭角度來看，很多全職媽媽所做的是，管理整個家庭的運作。如果你是一位全職媽媽，請不要覺得自己沒有收入，就不需要理財。事實上，正因為每天都在做家庭的理財決定，才能讓家庭生活更穩定，所以，更得好好認識該如何管理財務才是。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供