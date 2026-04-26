【全職爸爸育兒誌】養小孩有什麼好處？不時提供笑到美丁美當的樂趣 以及強迫讓身心有目標的健康

文．圖╱背包Ken

錯了，雖然我養小孩不是為了好處，但有小孩會帶來樂趣跟強迫的健康。

小孩隨時會帶來樂趣

他們本身就是一種自帶喜感的生物，小孩不經意的一些事，就會讓父母不斷哈哈大笑，笑可以讓人放鬆療癒。

有一次在車上，姊姊帶弟弟玩詞語接龍，他們在後座很認真，沒有要搞笑，但我們在前座的聽一整路，笑到快抽筋卻沒處逃。

遊戲進行中，到姊姊講了「子孫」，接下來弟弟要接「孫」。弟弟發出苦惱的聲音。姊姊引導說：「那個呀，你很喜歡看的卡通，會吱吱叫的那個。」（她指的是「孫悟空」）弟弟恍然大悟，說：「猴子」 姊姊繼續說：「不是啦，是猴子沒錯。但他還有另一個名稱，是你很喜歡的卡通主角。」

弟弟恍然大悟，說：「美猴王！」我發現兒子真的很厲害，如此接近答案，卻可以屢屢完美打不中。

（姊姊急了，說：「不是啦，要用『孫』開頭，孫什麼、孫什麼！」（姊姊努力，暗示都這麼明顯了。）弟弟恍然大悟，說：「孫。美猴王」。我們已經笑到美丁美當，孫美猴王是什麼東西啦？

又玩了一下下，接到「幸福」，接下來弟弟要接「福」。弟弟又發出苦惱的聲音。姊姊說：「那個呀，過年貼春聯是為了招來什麼？」（姊姊意指招來「福氣」）弟弟恍然大悟，說：「年獸」，回答非常大聲且自信，我跟太太在前座，光聽就笑到岔氣。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

養小孩會逼迫大人健康

現代人很容易不小心過成很方便（很隨便），但不健康的生活。例如餐餐外送點澱粉為主的食物、更忙就簡單吃泡麵、週末躲室內吹空調，甚至一下班就坐在沙發上不動。

但有小孩後，再也不行這樣過日子。我可以允許自己亂吃，但孩子不行。小孩一定要有營養，至少有更多的肉跟青菜，於是我被迫時常煮起三菜一湯。既然都煮了，小孩吃一桌菜時，我不可能還一邊吃泡麵呀，於是我的營養也跟著保持一定水準。

我可能不會想起，自己必須曬太陽，但會想起孩子。如果是太太跟我，可能不自覺週末是賴在家裡過，夏天吹冷氣、冬天吹暖氣。但有了孩子，骨骼跟發育都需要關鍵的日照，我們必須出門踏青，中斷了兩個成年人墮落生活的可能性。

沙發，我想念沙發。久坐最傷身，上班就會一直坐。但小孩一到家，怎麼可能讓我久坐沙發，隨時都起身為他們鞍前馬後。我都懷疑在家忙碌行走的距離，會比外出跑操場還遠了。有時，小孩做危險的事，我馬上彈起來阻止，連注意力、肌力跟爆發力都有綜合運用到。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

身心有目標．保底能力也很強

一定有不少父母想過，如果沒有小孩牽絆，會把握時間做很多事。可能會天天上健身房、週末騎公路車運動旅遊、自製有機健康食品，幻想各種美好自律生活。

是有機會，但比較大的機率是不會。國外有項研究調查了30萬英國人，結論是有小孩的人會比較長壽。雖然研究中沒有探討可能原因，但大致可以猜想出一些。

就光這篇文章來說，養小孩讓我笑、強迫我煮好一點、逼我一起曬太陽、外出運動、從沙發上彈起來。

另外，我認識一些爸爸，反而是有了孩子後，開始擠時間健身。原因有：老了不想靠枴杖牽女兒進禮堂的、怕過幾年跟兒子打籃球會輸的、想撐到能看見小孩成家等等……

養孩子，不但身心有了目標，而且保底能力很強！