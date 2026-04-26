快訊

沈伯洋瘦一點像木村拓哉？她嘆：居然找不到他的法案政績來誇

昔德撲冠軍搶銀行千萬被捕成階下囚 落寞上囚車面貌首曝光

美伊沒見面但部分議題有進展！WSJ：數日內可能再談 但川普得先做這事

【啟蒙孩子的睡眠力】破解唐氏症兒童睡眠障礙 提升睡眠品質的最佳計畫

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

文／酣然睡眠顧問　圖片提供／Shutterstock

每年的3月21日是世界唐氏症日，這一天對我來說，意義非凡，因為小妹就是唐寶寶。陪伴成長的過程中，親身見證了她的睡眠歷程，而睡眠中最辛苦的莫過於夜間如廁訓練，雖然小妹白天已能順利如廁，但夜間戒尿布卻花了整整七年，由於她的反應較慢，半夜有尿意時無法即時醒來去廁所。這七年來，媽媽在每天晚上、每兩三個小時就會帶妹妹去蹲馬桶，幾乎沒有睡過一場完整的覺……

如今，身為兒童睡眠顧問，希望幫助更多家長理解，唐氏症孩子的睡眠問題及策略。

問題1．阻塞性睡眠呼吸中止症

根據研究指出，超過50%的唐氏症兒童，患有阻塞性睡眠呼吸中止症，由於唐氏症孩子因為生理特徵異常，更容易出現阻塞性睡眠呼吸中止症，而睡眠呼吸中止症的症狀，包括停止呼吸、打呼聲、咳嗽、噎到的聲音、流汗、睡不安穩、不尋常的睡姿等等，以下是導致唐氏症兒童患有相關病症的原因：

1.上呼吸道狹窄

唐氏症孩子的顱面結構不同，導致鼻咽部較小，呼吸道更容易阻塞。

2.舌頭較大且肌肉張力低

唐寶寶全身肌肉張力低，加上舌頭肥大，讓舌頭在睡眠時容易後墜導致阻擋氣流。

3.扁桃體與腺樣體肥大

這些組織可能過度增生而阻擋呼吸道。

問題2．快速動眼期睡眠異常

唐氏症兒童快速動眼期較少，這將會影響認知功能、記憶力與學習力。

快速動眼期對於知識整合與記憶的形成至關重要，若睡眠減少可能導致情緒更易波動並引發行為問題。此外，也可能會對唐氏症兒童的語言發展，產生負面影響。

問題3．血清素與褪黑激素系統失衡

唐氏症孩子的血清素與褪黑激素系統失衡，也會進一步導致睡眠障礙：

1.入睡困難

即使身體疲憊，也無法快速進入睡眠狀態。

2.夜間頻繁醒來

睡眠週期較短影響深層睡眠時間。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

問題4．睡眠行為

唐氏症兒童比一般兒童更容易出現睡眠問題行為，像是拒絕上床睡覺、需要長時間安撫才能入睡、依賴父母陪睡、作息不正常等等。

這些行為可能來自於學習能力的不同，有些唐寶寶還沒學會適當的睡眠行為，一般來說，父母可使用行為介入策略，提供孩子一些替代行為，減少產生諸多問題。

調整唐氏症兒童睡眠有方法

幫助唐氏症兒童睡得更好的關鍵在於，「建立良好的睡眠習慣、管理環境因素、處理生理問題」，以下是更詳細的改善策略：

1.建立固定的睡前儀式

使用視覺提示或社會性故事，幫助孩子理解睡眠流程。

2.創造助眠的環境

確保房間黑暗安靜，避免光線與噪音干擾，使用重力毯或舒適的床上用品，提供安全感，但一歲以下的嬰幼兒不可使用，以免掩蓋口鼻導致窒息。

避免睡前攝取含咖啡因、高油、高糖的食物；至少睡前1～2小時關閉手機、平板、電視，以降低藍光影響，最重要的是，也能藉由適當的運動，幫助調整生理時鐘，提升夜間睡眠品質。

【完整內容請見2026年04月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

媽媽寶寶

追蹤

相關新聞

【精算媽咪的家計簿】全職媽媽需要理財嗎？投資從記帳開始

在社會的普世價值中，很多時候，全職媽媽的付出易不慎被忽略，而在面對金錢問題時，有的人或許會因為不是主要收入者而感到自卑，但其實很多時候，媽媽才是掌握家庭財務狀況的掌舵者。

【全職爸爸育兒誌】養小孩有什麼好處？不時提供笑到美丁美當的樂趣 以及強迫讓身心有目標的健康

有一部分單身的人，會在網路上重複一種意見，就是「真搞不懂你們為什麼要生小孩？養孩子會花大量金錢跟時間，最重要的是沒有任何好處。」真的沒有好處嗎？

【啟蒙孩子的睡眠力】破解唐氏症兒童睡眠障礙 提升睡眠品質的最佳計畫

對於唐氏症兒童來說，除了面對發展與學習的挑戰外，睡眠也是另一道難題。認識唐氏症兒童的睡眠障礙，才能給予適當的評估與介入，提升睡眠品質。

【哺乳心樂園】親餵寶寶喝奶不簡單！以母乳哺餵低張力嬰兒 需要跨領域專業團隊的協助

寶寶需要用力吸吮，才能喝到奶水，這也是大家常以「用盡吃奶的力氣」來形容用盡全身最大的力量。但低張力嬰兒因口腔肌力不足時，要如何順利喝奶？

促進寶寶語言發展有技巧 未來順利與世界接軌

孩子開口說出的第一句話，往往讓父母無比感動。職能治療師吳佩瑾表示，在這句話出現之前，語言發展其實早已悄悄展開，從出生時的哭聲、幾個月大的咿呀學語，到開始理解指令與模仿聲音，寶寶正一步步建立與世界溝通的能力。爸爸媽媽該如何在孩子的成長過程中，適當給予幫助有助他們的語言發展？

擺脫「婦」擔有新選擇！精準治療子宮肌瘤 症狀嚴重又想保留子宮者治療不再選邊站

對女性朋友而言，子宮肌瘤可說是常見的「婦」擔！根據統計，全台約有超過三成女性受子宮肌瘤困擾，常伴隨經血過多、貧血與疼痛。除了不適困擾著女性，是否要治療？又該如何治療？也是令人很頭痛的問題！若是有生育的考量，要考慮的問題更多，到底該怎麼面對這樣的「婦」擔才好？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。