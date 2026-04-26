【啟蒙孩子的睡眠力】破解唐氏症兒童睡眠障礙 提升睡眠品質的最佳計畫

文／酣然睡眠顧問 圖片提供／Shutterstock

每年的3月21日是世界唐氏症日，這一天對我來說，意義非凡，因為小妹就是唐寶寶。陪伴成長的過程中，親身見證了她的睡眠歷程，而睡眠中最辛苦的莫過於夜間如廁訓練，雖然小妹白天已能順利如廁，但夜間戒尿布卻花了整整七年，由於她的反應較慢，半夜有尿意時無法即時醒來去廁所。這七年來，媽媽在每天晚上、每兩三個小時就會帶妹妹去蹲馬桶，幾乎沒有睡過一場完整的覺……

如今，身為兒童睡眠顧問，希望幫助更多家長理解，唐氏症孩子的睡眠問題及策略。

問題1．阻塞性睡眠呼吸中止症

根據研究指出，超過50%的唐氏症兒童，患有阻塞性睡眠呼吸中止症，由於唐氏症孩子因為生理特徵異常，更容易出現阻塞性睡眠呼吸中止症，而睡眠呼吸中止症的症狀，包括停止呼吸、打呼聲、咳嗽、噎到的聲音、流汗、睡不安穩、不尋常的睡姿等等，以下是導致唐氏症兒童患有相關病症的原因：

1.上呼吸道狹窄

唐氏症孩子的顱面結構不同，導致鼻咽部較小，呼吸道更容易阻塞。

2.舌頭較大且肌肉張力低

唐寶寶全身肌肉張力低，加上舌頭肥大，讓舌頭在睡眠時容易後墜導致阻擋氣流。

3.扁桃體與腺樣體肥大

這些組織可能過度增生而阻擋呼吸道。

問題2．快速動眼期睡眠異常

唐氏症兒童快速動眼期較少，這將會影響認知功能、記憶力與學習力。

快速動眼期對於知識整合與記憶的形成至關重要，若睡眠減少可能導致情緒更易波動並引發行為問題。此外，也可能會對唐氏症兒童的語言發展，產生負面影響。

問題3．血清素與褪黑激素系統失衡

唐氏症孩子的血清素與褪黑激素系統失衡，也會進一步導致睡眠障礙：

1.入睡困難

即使身體疲憊，也無法快速進入睡眠狀態。

2.夜間頻繁醒來

睡眠週期較短影響深層睡眠時間。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供

問題4．睡眠行為

唐氏症兒童比一般兒童更容易出現睡眠問題行為，像是拒絕上床睡覺、需要長時間安撫才能入睡、依賴父母陪睡、作息不正常等等。

這些行為可能來自於學習能力的不同，有些唐寶寶還沒學會適當的睡眠行為，一般來說，父母可使用行為介入策略，提供孩子一些替代行為，減少產生諸多問題。

調整唐氏症兒童睡眠有方法

幫助唐氏症兒童睡得更好的關鍵在於，「建立良好的睡眠習慣、管理環境因素、處理生理問題」，以下是更詳細的改善策略：

1.建立固定的睡前儀式

使用視覺提示或社會性故事，幫助孩子理解睡眠流程。

2.創造助眠的環境

確保房間黑暗安靜，避免光線與噪音干擾，使用重力毯或舒適的床上用品，提供安全感，但一歲以下的嬰幼兒不可使用，以免掩蓋口鼻導致窒息。

避免睡前攝取含咖啡因、高油、高糖的食物；至少睡前1～2小時關閉手機、平板、電視，以降低藍光影響，最重要的是，也能藉由適當的運動，幫助調整生理時鐘，提升夜間睡眠品質。